Ердоган засили дипломатическия натиск за мир с Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря по телефона с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, съобщиха турските медии. Основна тема е бил конфликтът между Иран и САЩ, както и по-широката сигурност в региона.

Ердоган: Ще продължим дипломатическите усилия

„Турция ще продължи дипломатическите си усилия за прекратяване на напрежението между Иран и Съединените американски щати“, заявил Ердоган, цитиран от Дирекцията по комуникации на турското президентство.

Той подчерта, че Анкара ще продължи инициативите си за постигане на мир и добави, че Турция „никога не е одобрявала атаки срещу братски страни в региона“.

Повече сътрудничество с ОАЕ

Двамата лидери са обсъдили и двустранните отношения. Ердоган посочил, че Турция и ОАЕ ще разширяват сътрудничеството си, особено в отбранителната индустрия и икономиката.

„Нашата страна полага усилия за по-нататъшното укрепване на двустранните ни отношения“, заявил турският президент.

Поздрав и към Мелони

Ердоган е изпратил и поздравително послание до италианския премиер Джорджа Мелони по повод превръщането й в най-дълго управлявалия министър-председател в следвоенната история на Италия.

„Искрено вярвам, че ще засилваме още повече сътрудничеството и солидарността между нашите страни с всеки изминал ден“, заявил Ердоган.