Новият президентски Боинг поема към Европа с Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да използва предоставения от Катар Боинг 747-8 за предстоящото си посещение в Ирландия. Това ще бъде първият му международен полет с машината след юлската визита в Турция, съобщиха „Вашингтон пост“ и „Ню Йорк таймс“. Самолетът вече беше използван от президента и при пътувания в САЩ, след като беше ускорено адаптиран за нуждите на президентската авиация.

Това е най-добрият 747

Самият Тръмп не крие впечатлението си от самолета. При първия президентски полет с него на 1 юли той заяви, че е попитал ръководството на Боинг кой е най-добрият произведен 747 и получил отговор, че именно катарската машина е сред най-впечатляващите.

„Това може би е най-великият търговски самолет, създаван някога“, каза Тръмп. По думите му машината е била дооборудвана и подготвена за президентски нужди, включително по отношение на сигурността, само за около пет месеца. Президентът подчерта още, че цената на промените е била малка в сравнение с разходите, които биха били необходими при изграждането на подобен самолет по друг начин.

Подарък за САЩ за около 400 млн. долара

Стойността на Боинг 747-8 се оценява на около 400 млн. долара. Тръмп многократно е подчертавал, че машината не е личен подарък за него, а е предоставена на американското Министерство на отбраната.

Президентът обясни още, че самолетът трябва да служи като временно решение, докато Boeing завърши двата нови президентски VC-25B. Сегашните основни машини Air Force One са на повече от три десетилетия, а Тръмп неведнъж е отбелязвал възрастта им.

Новата машина вече е подготвена за президентски мисии

След предаването й самолетът премина през бърза програма за преоборудване. Тръмп заяви още през юли, че са добавени необходимите за президентска употреба системи за сигурност и друго специализирано оборудване.

След въпроси, появили се през лятото за част от защитните способности на машината, американската администрация продължи работата по допълнителното й оборудване. Белият дом не разкрива подробности за конкретните системи по съображения за сигурност. Висш представител на администрацията обаче е изразил увереност във възможностите на самолета преди предстоящото международно пътуване.

Визитата в Ирландия е с плътна програма

Според подготвяния график Тръмп се очаква да пристигне в Дъблин на 12 септември. Президентът ще има отделни срещи с ирландския президент Катрин Конъли и премиера Михол Мартин във Финикс парк. Ирландските власти вече подготвят мащабните мерки по посещението.

След политическите срещи Тръмп се очаква да продължи към графство Клеър и своя комплекс Trump International Golf Links в Дунбег. Там се провежда Irish Open, като сред големите имена в турнира са Рори Макилрой, Шейн Лоури, Брукс Кьопка, Джон Рам и Тирел Хатън. Американският президент се очаква да наблюдава част от турнира и да отпътува в неделя.

Air Force One в очакване на следващото поколение

Паралелно Боинг работи по двата нови самолета VC-25B, предназначени специално за президентските мисии. Програмата включва специални комуникационни системи, военно оборудване, собствена система за защита, подобрено електрозахранване и възможности президентът да продължи да изпълнява функциите си дори по време на полет.

До завършването им предоставеният от Катар Боинг 747-8 остава част от президентската авиация и вече се използва при пътуванията на Тръмп.