Тръмп бесен на Иран. Заплаши ги с отговор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща, че Вашингтон ще отговори на иранската ракетна атака срещу американски бази в Йордания. „Ще им нанесем мощен удар. Ще има отговор“, заяви той в интервю за Fox News.

Според Тръмп американските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали всички изстреляни ракети с изключение на една. Тя не е била свалена, тъй като не е представлявала заплаха за важни обекти.

По-рано йорданската армия съобщи, че нейните сили за ПВО са прихванали осем ракети във въздушното пространство на кралството. Според Аман ракетите са били унищожени, преди да успеят да нанесат щети на хора или съоръжения.

Президентът също така публикува съобщение в социалната мрежа Truth Social, посветено на Иран, като го нарече „провалена“ и „мъртва“ държава.

Тръмп повтори твърденията си, че Иран вече няма военноморски и военновъздушни сили, националната валута е почти нефункционираща, а ръководството на страната е загубило контрол над ситуацията.

Той също така заяви, че иранските власти трябва да бъдат изправени пред съда за престъпления срещу човечеството заради убийствата на протестиращи, като цитира цифра от над 100 000 загинали, която не е потвърдена от независими източници.

Иранският удар дойде в отговор на атака на САЩ по остров Ларак в Ормузкия проток. Американските сили поразиха две пускови установки на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), след като, според Централното командване на САЩ (CENTCOM), иранските военни са започнали подготовка за ново поставяне на морски мини в протока.

Според израелското издание Ynet, Израел е бил предварително информиран за американския удар по остров Ларак.

Израелски източници оценяват настоящата конфронтация между САЩ и Иран като ограничена и смятат, че тя ще остане на ниско ниво на интензивност, докато нито една от страните не понесе значителни щети.