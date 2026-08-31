Мастит бизнесмен по морето се извини на хората!

Трябва да помолим българските туристи за прошка. Това каза пред бТВ бизнесменът Димитър Тодоранов. Той е собственик на емблематични заведения по Южното Черноморие.

Според него бизнесът губи доверието на клиентите и това вече е тенденция.

„Уикенд туризма продължава да е един от основните елементи в летния туризъм. Общият обем на летовниците по Южното Черноморие е спаднал поне с 20 процента“, отбеляза той.

„Хората вече не ходят на море за две седмици. Отиват там, където нещо се е случило, поради някаква причина, някакво събитие, фестивал или заради приятели и цялата тази рамка се ограничава“, заяви Тодоранов.

„Те са там, където са щастливи, харчат пари и получават преживяване. На местата, където няма причина да останат повече, се случва обратното“, добави той.

„Тенденцията е да губим все повече доверието на българина. Трябва да го помолим за прошка. Говорим повече за цени на таратори, за чадъри, вместо за нещата, които може да подобрим“, изтъкна бизнесменът.

„Имам усещането, че не чуваме българина и той го усеща. Затова често темата е колко струва тараторът“, коментира той.

„Когато туристът няма доверие, винаги започва да гледа цените. Важно е дали са справедливи. Често за таратор за 10 евро може да си по-доволен отколкото за 1 евро, когато за повече пари си получил всичко“, изтъкна Тодоранов.

„Трябва да започнем да градим всичко отново. Иначе цените е нормално да са високи, защото в ценообразуването влизат огромни разходи. Работната ръка поскъпна много, суровините също“, обясни той.

„Важно е туристът да получава максимумът за цената. Често губим тази битка със съседните държави, защото те добавят и малко любов в отношението си към него. Туризмът е когато обичаш едно място, да разкажеш за него и да привлечеш хора. Това често при нас не се получава“, коментира бизнесменът.

„Българинът е станал по-взискателен. Той е най-добрият клиент. Когато получава отношение и преживяване, е готов да харчи“, добави той.

„Туристът може да преживее някои проблеми, когато има добро отношение към него. Той предпочита места, където може да си почива, но има избора за парти и за културни преживявания. Може би затова Лозенец е това, което е, защото дава този избор. Има качествени артисти и няма нужда да ползваш автомобил. Може да ходиш пеша и да си сред хората“, заяви Тодоранов.

„Културните мероприятия променят вибрацията на едно място. Артистите, музикантите допринасят за уникалното преживяване“, каза още той.