Времето през септември. Кога приключваме с лятото

Между 5 и 36 градуса ще са температурите през септември. През първата половина на септември ще зачестят нахлуванията, които ще ни водят към есента. Това каза пред БНР Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. По думите й при първите студени нахлувания, които ще водят до понижение на температурите, вероятността от интензивни валежи и градушки не е никак малка.

"Атмосферен фронт ще премине през страната в периода трети-четвърти септември. На пети и шести очакваме малко по-стабилно време. Следващото захлаждане се очаква около осми".

Септемврийските температури ще бъдат близки до нормите и над нормите, прогнозира тя.

"Най-високите ще бъдат между 31 и 36 градуса. Те ще се постигнат през първото десетдневие. Най-ниските минимални, които очакваме, са между пет и десет градуса. Температурата на морската вода ще продължи да поддържа и по-високи температури на въздуха".

През следващите седмици в Западна Европа няма да е така сухо, както през предишния период, който доведе до ниски нива на река Дунав, коментира още тя.

"Дунав ще се върне към своето нормално състояние".

През август регистрирахме най-високата за изминаващото лято максимална температура, посочи още Стойчева.

"Това се случи в Сандански – 40.01 градуса. В много райони температурите през август са над нормите".