Всичко по темата прогноза за времето

Дъжд на 15 септември. Температурите рязко падат
Очаква се и заоблачаване
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Очаква се и заоблачаване
В събота и неделя бурите се връщат, а в понеделник температурите на места ще паднат до 20-25 градуса
Тя е на ГФС, но не може да се приема окончателно
Максималните температури ще достигнат между 26° и 31°
Очакват се бури и дъждове
Температурите ще останат над средните за месеца
След непосилния пек времето се разваля
Максималните температури ще се движат между 32 и 37 градус