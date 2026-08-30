Шефът на ЦРУ отворил врата за среща Тръмп-Путин-Зеленски

Вашингтон отвори необичаен и изключително чувствителен канал към Кремъл в опит да върне Русия и Украйна към преговорите. Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предложил по време на тайното си посещение в Москва тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщи Axios, позовавайки се на двама запознати източници.

Мисията е имала и друга цел - да се провери дали ръководителите на руските специални служби могат да повлияят на Путин и да го убедят да възобнови прекъснатия мирен процес.

Шефът на ЦРУ влезе право в сърцето на руските служби

Ратклиф пристигна в Москва във вторник и разговаря с директора на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и шефа на ФСБ Александър Бортников. Това беше първото известно посещение на директор на ЦРУ в Русия след срещата на Уилям Бърнс с Путин през 2021 г. и най-високопоставеното посещение на представител на администрацията на Тръмп в Москва от началото на годината. Кремъл впоследствие потвърди контактите, но уточни, че Путин лично не се е срещал с американския разузнавателен шеф.

Според Axios това е и първият случай, в който Ратклиф лично се включва толкова пряко в дипломатическите опити за прекратяване на войната. Преди пътуването Вашингтон е уведомил Киев, че високопоставена американска делегация ще бъде в Москва, и е поискал временно ограничаване на украинските удари по определени райони на Русия по време на визитата.

Предложението - Тръмп, Путин и Зеленски на една маса

Най-важният политически елемент от разговорите е бил опитът да бъде възродена идеята за среща на тримата президенти. Администрацията на Тръмп вече е предлагала подобен формат. Зеленски е заявявал готовност, но Путин досега не е приемал тристранна среща, като Москва настояваше разговорите на президентско равнище да бъдат предшествани от договорености между преговорните екипи.

В петък американски представители са информирали Зеленски за разговорите на Ратклиф в Москва и за предложението за среща Тръмп-Путин-Зеленски. Украинският президент публично потвърди, че Вашингтон е предал на Киев информация за проведени срещи в руската столица и благодари за „необходимия тон“ в контактите с Москва.

Вашингтон търси път към Путин през Бортников

Особено необичаен детайл в информацията на Axios е оценката, която Ратклиф е направил след разговора си с директора на ФСБ. Според източниците американският шеф на разузнаването е останал с впечатлението, че Бортников може да бъде „конструктивен играч“, способен да помогне за възобновяването на дипломатическите усилия. Това не е официална оценка на ЦРУ - агенцията е отказала коментар - а информация от хора, запознати с разговорите.

Самият факт, че Вашингтон проверява дали ръководител на една от най-мощните руски служби може да бъде канал към Путин, показва колко трудно остава връщането към политически преговори. Руският президент е бивш офицер от КГБ, а американските служби от години поддържат отделни контакти с руските си партньори дори в периоди на остро политическо противопоставяне.

Ратклиф занесъл и мрачно послание

„Ню Йорк таймс“ съобщи по-рано, че разговорът с Бортников не е бил само дипломатическо сондиране. Ратклиф е представил пред руската страна мрачна оценка за развитието на войната и е призовал Москва да сключи споразумение, преди военното и икономическото й положение да се влоши допълнително. Според публикацията той не е отправял директни заплахи какво би последвало, ако Путин реши да продължи войната. Тази част от мисията е потвърдена и в последващите информации на Axios.

Ратклиф е обсъждал и други чувствителни теми. Източници на Ройтерс потвърдиха, че по време на срещите е повдигнат въпросът за евентуални руски операции срещу държави от НАТО, както и руската подкрепа за Иран. Тръмп обаче публично омаловажи тази страна на визитата, наричайки пътуването „рутинно“ и заявявайки, че не очаква Путин да атакува член на НАТО.

Киев чува „мир“, но се готви за нова война

Тук се появява най-опасното противоречие. Докато Вашингтон търси начин да върне Путин на масата за преговори, украинските власти предупреждават, че руската армия може да подготвя нова голяма ескалация. Според информацията на Axios украински представители са силно скептични към намеренията на Кремъл и разполагат с разузнавателни оценки за подготовка на различни сценарии за настъпление в Северна Украйна, включително в направленията към Киев и Чернигов.

Зеленски отделно заяви, че Москва може да мобилизира още 300 000 души след руските парламентарни избори през септември. По негови данни Русия увеличава и производството на балистични ракети, докато украинската страна се подготвя за нови атаки срещу енергийната инфраструктура през зимата. Тези твърдения са украински оценки и не са независимо потвърдени от Москва.

Мирните преговори са замръзнали от февруари

Последният тристранен кръг с представители на Русия, Украйна и САЩ се състоя през февруари, след което процесът беше прекъснат. Основният спор продължава да бъде териториалният - Москва настоява Киев да се откаже от територии, които руските сили дори не контролират изцяло, докато Украйна отказва да изтегли армията си от тях.

През последните месеци пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър продължиха отделни контакти с руски и украински представители, но без пробив. Киев, Вашингтон и европейски партньори вече са подготвили кратко предложение за възможно възобновяване на процеса, включително идеи за прекратяване на огъня и бъдещ статут на част от Донбас, но позициите на двете воюващи страни остават далеч една от друга.

Септември може да върне преговорите

Началникът на украинската президентска администрация Кирило Буданов заяви, че разговорите с американско посредничество могат да бъдат възобновени още през септември. Той обаче предупреди, че първоначално вероятно ще става дума за технически контакти и подготовка, а не за бързо политическо споразумение. Според него не трябва да се очаква незабавен край на войната, докато Москва и Киев остават толкова далеч по ключовите въпроси.