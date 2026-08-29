Китай строи секретна база, която притесни целия свят. Новият стелт бомбардировач

Китай вече не просто разширява военната си инфраструктура - той преначертава картата на глобалната сигурност. В пустинята Лоп Нур, в сърцето на Синдзян, се ражда нова секретна авиобаза, която по мащаб, амбиция и тайнственост започва да прилича на азиатския еквивалент на американската „Зона 51“. Сателитните изображения от последните месеци разкриват не просто строителство, а ускорена трансформация на обект, който може да промени баланса на силите във въздуха.

Лоп Нур - пустинята, в която Китай пише военната си история

Лоп Нур е място, където Китай винаги е тествал границите на възможното. Именно там през 1964 г. страната взривява първото си ядрено устройство . Днес същият район се превръща в център за изпитания на следващо поколение бойни самолети, дронове и космически апарати.

Базата разполага с една от най-дългите писти в света – около 5 километра. Това не е просто инфраструктура, а заявка за летателни апарати с огромен размах на крилата и необичайни аеродинамични форми.

Хангари, писти и мащаб, който тревожи

Снимки на Planet Labs от 27 август показват четири нови огромни хангара в южната част на базата, три от които са приблизително 80 на 40 метра. Те са свързани с нова писта за рулиране и могат да поберат не просто стандартни бойни самолети, а експериментални платформи с по-големи размери.

Анализаторът Деймиън Симон отбелязва, че новата инфраструктура значително увеличава капацитета на базата за изпитателни полети и по-интензивни операции .

В северната част се изграждат още хангари, нова писта за рулиране и кръгла площадка с диаметър около 120 метра – вероятно за изпитания на двигатели или маневриране на големи самолети .

Сателитните изображения показват и възможна нова инфраструктура за съхранение на гориво, което би позволило по-дълги и по-чести тестови полети .

Шесто поколение: J‑36, J‑XDS и сенките на бъдещето

През последните години Лоп Нур се превърна в сцена за изпитания на китайските изтребители от шесто поколение J‑36 и J‑XDS, забелязани далеч от заводите Chengdu и Shenyang .

Изграждането на новите хангари започва да се ускорява през май 2025 г., след като през 2023 г. е разширена основната стоянка, а през 2025 г. са добавени нови съоръжения от двете страни на пистата. Малко след това на базата се появяват два прототипа на изтребители от шесто поколение.

H‑20: китайският стелт бомбардировач, който може да промени играта

Една от най-интересните хипотези е, че новите хангари са подготвени за бъдещия китайски стелт бомбардировач H‑20. Макар проектът да не е показван публично, анализът на TWZ сочи, че размерите и местоположението на съоръженията в Лоп Нур го правят идеален кандидат за бъдещи изпитания на H‑20 .

Космическата програма: Лоп Нур като врата към орбита

Базата има и по-стара връзка с китайската космическа програма. Още през 2020 г. там са наблюдавани тестове на експериментални космически апарати за многократна употреба - в период, когато съоръжението представляваше само дълга писта и малък хангар .

Днес мащабът е несравнимо по-голям.

Защо светът е притеснен

Разширението на Лоп Нур не е просто строителство. То е стратегически сигнал.

Китай демонстрира, че вече разполага с инфраструктура за:

• изпитания на шесто поколение изтребители

• тестове на стелт бомбардировачи

• развитие на космически технологии

• операции с големи безпилотни апарати тип „летящо крило“

Мащабът на базата подсказва, че тя се превръща в ключов център за военни и космически технологии на Китайската народноосвободителна армия .

Лоп Нур: новата точка на напрежение в света

Когато една държава изгражда съоръжение, сравнявано с „Зона 51“, и го прави в район, където някога е взривила първата си атомна бомба, светът няма как да остане спокоен.

Лоп Нур вече не е просто пустиня. Това е лаборатория за бъдещето на китайската военна мощ. И всяка нова сателитна снимка показва едно: Китай не просто строи база. Китай строи предупреждение.