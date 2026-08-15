Какво се случва, ако поставите прегрял смартфон в хладилника?

Летните жеги натоварват сериозно смартфоните, но един от най-популярните начини за бързото им охлаждане може да се окаже доста опасен. Поставянето на прегрял телефон в хладилника крие риск от конденз и резки температурни промени, предупреждава Engadget. Изданието цитира и данни, според които сервизи в Европа са регистрирали ръст на устройства, повредени именно след подобни опити за охлаждане.

Най-голямата опасност е влагата

На пръв поглед логиката изглежда безупречна - щом телефонът е прекалено горещ, трябва бързо да бъде преместен на студено. Проблемът е, че когато нагрятото устройство попадне в хладилника, въздухът в корпуса се охлажда рязко и върху чувствителните електронни компоненти може да се образува конденз.

Рискът не изчезва и след изваждането на телефона. Когато студеното устройство отново попадне в топъл въздух, може да се натрупа допълнителна влага. Дори смартфон с висока степен на водоустойчивост не е непременно защитен от конденз, който се образува директно във вътрешността му, посочва Engadget.

Рязката промяна товари и батерията

Другата опасност е т.нар. термичен шок. Голямата разлика между температурата навън и тази в хладилника може да натовари различни материали и компоненти в телефона. Според Engadget това може да съкрати живота на литиево-йонната батерия, а при неблагоприятни условия дори да създаде проблеми с дисплея.

И самите производители предупреждават да се избягват крайните температури. Apple например посочва, че iPhone е проектиран за работа при околна температура между 0 и 35 градуса, а продължителното използване при прекалена жега може трайно да съкрати живота на батерията.

Как да охладим телефона безопасно

Ако смартфонът е силно нагрят, най-добре първо спрете тежките приложения - игри, видео стрийминг, камера или други функции, които натоварват процесора. Добра идея е и да се прекрати зареждането, ако телефонът в този момент е включен към зарядно.

Engadget препоръчва да се свали калъфът, защото той може да задържа част от топлината. След това устройството трябва да бъде преместено далеч от пряка слънчева светлина и да бъде оставено да се охлади постепенно. При силно прегряване най-сигурното решение е телефонът да бъде изключен за известно време.

Хладилникът, фризерът и други методи за внезапно охлаждане не са необходими. Ако устройството продължава да загрява необичайно силно дори при нормална употреба и след като е охладено естествено, това вече може да е сигнал за проблем с батерията или друг компонент и да изисква проверка в сервиз.



