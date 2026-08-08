Четири признака, че е време за ново зарядно за смартфона

Повечето хора сменят зарядното устройство на телефона си едва когато то окончателно спре да работи. Дефектният адаптер или кабел обаче обикновено подава предупредителни сигнали много по-рано, пише „Би Джи Ар“. Пренебрегването им може да доведе до бавно и прекъсващо зареждане, повреда на смартфона, късо съединение и дори пожар. Експертите посочват четири ясни признака, че зарядното вече трябва да бъде извадено от употреба.

Оголеният кабел не е дребен дефект

Най-видимият сигнал за опасност са външните повреди по кабела или адаптера. Пукнатини, протрити участъци, оголени проводници и силно огънат конектор означават, че аксесоарът вече не е безопасен.

Много потребители продължават да използват подобен кабел, като го увиват с изолирбанд или го нагласят в определена позиция. Това може временно да възстанови зареждането, но не отстранява повредата и не премахва риска.

Особено опасни признаци са появата на искри, дим или миризма на изгоряло. В такъв случай зарядното трябва незабавно да бъде изключено от контакта и повече да не се използва.

Не бива да се правят опити адаптерът да бъде включен отново, за да се провери дали проблемът ще се повтори. Дори еднократна поява на дим, искри или остра миризма може да показва сериозна вътрешна повреда и реален риск от пожар.

Телефонът ту зарежда, ту спира

Фактът, че зарядното все още подава ток, не означава непременно, че е напълно изправно. Ако е използвано повече от една или две години, е добре да се следи дали продължава да зарежда със същата скорост и без прекъсвания.

Един от най-честите предупредителни сигнали е периодичното зареждане. Смартфонът първоначално отчита, че е свързан към електричеството, но след това внезапно спира, без кабелът да е изваждан.

Понякога зареждането се възстановява при разместване или завъртане на кабела. Това обаче обикновено показва повреда на проводниците, конектора или самия адаптер.

Друг тревожен знак е значително по-бавното зареждане, въпреки че се използват същият телефон, кабел и адаптер. Подобни проблеми рядко изчезват сами и обикновено се задълбочават с времето.

Продължителното използване на нестабилно зарядно може да натоварва батерията и да доведе до допълнителни повреди. Затова експертите съветват подмяната да не се отлага до момента, в който устройството напълно откаже.

Леко топло е нормално, горещо - не

Нормално е адаптерът да се затопли леко, докато зарежда телефона. Притеснителен сигнал е, когато корпусът стане толкова горещ, че трудно може да бъде задържан с ръка.

Прекомерното нагряване може да показва проблем с вътрешните компоненти или окабеляването. В подобно състояние зарядното не само може да повреди батерията на смартфона, но и да предизвика късо съединение.

Рискът се увеличава, когато адаптерът е поставен върху легло, диван, килим или друга повърхност, която задържа топлината. Зарядните устройства не трябва да бъдат покривани или оставяни под възглавница, дрехи и завивки.

Ако адаптерът започне да се нагрява повече от обичайното, употребата му трябва да бъде прекратена. Не е разумно проблемът да се приема за нормален само защото зарядното все още работи.

Не натискайте разхлабения конектор

Друг знак за повреда е кабелът да не влиза плътно в порта на смартфона или постоянно да изпада. Ако човек трябва да търси точно определен ъгъл, да подпира кабела или да държи щепсела с ръка, проблемът вече не бива да се пренебрегва.

Причината може да бъде както в кабела, така и в порта на телефона. Натискането на конектора със сила обаче може допълнително да повреди буксата за зареждане.

Ремонтът на телефона обикновено излиза значително по-скъпо от покупката на нов кабел или адаптер. Затова първата разумна стъпка е зарядното да бъде проверено и при съмнение да бъде заменено.

Експертите съветват да не се пести прекалено при избора на нов аксесоар. Сертифицираните зарядни устройства от утвърдени производители обикновено издържат по-дълго, осигуряват по-стабилно захранване и предпазват по-добре смартфона от колебания в напрежението.

Най-евтиното зарядно може да изглежда като изгодна покупка, но ако подава нестабилен ток или няма надеждна защита, цената впоследствие може да бъде повредена батерия, скъп ремонт или много по-сериозен инцидент.