Забавя ли дългият кабел зареждането на смартфона?

Дългият USB кабел може технически да забави зареждането на смартфона, но при качествен аксесоар разликата обикновено е почти незабележима. По-голямата дължина увеличава електрическото съпротивление и води до известна загуба на напрежение. Преминаването от стандартен еднометров кабел към надежден модел с дължина два или три метра обаче рядко променя осезаемо времето за зареждане. Много по-важни са качеството на проводниците, поддържаната мощност и състоянието на конекторите.

Технологичният портал BGR посочва, че дължината сама по себе си не е достатъчна, за да обясни сериозното забавяне. При добре изработен и сертифициран кабел загубите остават малки, докато евтините модели могат да ограничат зареждането дори когато са сравнително къси.

Дължината не е основният проблем

Електрическото съпротивление нараства заедно с дължината на проводника. Това означава, че част от енергията се губи, преди да достигне до батерията, а телефонът може да намали приеманата мощност.

Разликата между качествен кабел с дължина един метър и такъв с дължина два метра обаче обикновено е толкова малка, че повечето потребители няма да я усетят. Проблемите се появяват по-често при слабо изработени кабели с тънки проводници и нискокачествени връзки.

Какво показва маркировката AWG

Означението AWG показва дебелината на проводниците във вътрешността на кабела. При тази система по-ниското число означава по-дебела жица, по-малко съпротивление и по-ниска загуба на напрежение.

Кабел 24 AWG обикновено е по-подходящ за бързо зареждане и по-голяма дължина от модел 28 AWG. Евтин кабел с тънки проводници може значително да забави процеса, особено когато е дълъг повече от два метра.

Външната дебелина не е достатъчна гаранция. Масивната изолация може да прикрива тънки медни проводници, поради което купувачите трябва да проверяват техническите характеристики, а не само външния вид.

Сертификатът е по-надежден ориентир

Експертите препоръчват избор на кабели, сертифицирани от USB-IF или съвместими с технологията USB-PD. Те са изпитани за пренос на определена мощност и трябва да отговарят на установените изисквания за безопасност и работа.

При съвременните кабели USB-C е важно да бъде посочена поддържаната мощност - например 60 или 240 вата. Това не означава, че телефонът непременно ще използва цялата мощност, а че кабелът може безопасно да я пренася, когато зарядното и устройството също я поддържат.

Кабелът е само част от системата

Причината за бавното зареждане може да бъде и в адаптера, замърсен или повреден порт, прегряване на телефона или несъвместимост между различните технологии за бързо зареждане.

Дори отличен кабел няма да осигури максимална скорост, когато се използва със зарядно с ниска мощност. Същото важи и когато смартфонът не поддържа стандарта, предлаган от адаптера.

Евтината покупка може да излезе скъпо

Два или три метра не са автоматична присъда за бавно зареждане. Качественият кабел с достатъчно дебели проводници, надеждни конектори и съответствие със съвременните стандарти ще работи почти толкова добре, колкото и по-къс модел.

Най-големият риск идва от несертифицираните аксесоари без ясна информация за мощността и вътрешната конструкция. Те могат не само да увеличат времето за зареждане, но и да загряват, да прекъсват връзката и да се повредят значително по-бързо.