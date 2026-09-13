Експерт обясни защо никога повече няма да си купи безкабелно зарядно
За ежедневно зареждане, кабелната връзка все още изглежда като по-практичен вариант
Следете всички новини, анализи и коментари за Смартфон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За ежедневно зареждане, кабелната връзка все още изглежда като по-практичен вариант
Стара символика се премести в калъфа на смартфона, а социалните мрежи превърнаха древния лавър в модерен талисман
Кондензът и температурният шок могат да превърнат опита за бързо спасение в скъп ремонт
Освен, че пречи на съня опасен е и за друго
Пренебрегването на тези симптоми може да доведе до бавно зареждане, повреда на вашия смартфон и дори да причини пожар
Адаптерът за 12-волтовия контакт предлага значително по-бързо зареждане
Устройството трябва да съчетава лек и практичен дизайн, издръжлива батерия, качествен екран
Безжичното и бързото зареждане изискват повече внимание, особено ако корпусът започне да пари
Евтините и несертифицирани аксесоари могат да ограничат мощността дори при използване на бързо зарядно
Смартфоните събират бактерии всеки ден, но агресивното чистене удря защитното покритие на дисплея
Двете устройства са вече в търговската мрежа в България и предлагат интелигентна свързаност и безупречна производителност, които ще предефинират понят...
Тежките приложения, яркият екран и плътните кейсове превръщат смартфона в малка печка
Проверката на настройката отнема минута и е полезна при необяснимо изтощаване в режим на готовност
Бързото зареждане е удобно, но произвежда повече топлина, затова най-добрият навик е баланс между скорост и щадене
Сравняват софтуерната поддръжка, производителността, сервиза и стойността при препродажба
Начинът, по който зареждаме телефона си, влияе върху живота на батерията
AI трикове, 200MP камера и огромна издръжливост превръщат модела в един от най-практичните флагмани на годината
Още това лято потребители в избрани държави от ЕС ще могат да съхраняват личните си документи в Google Wallet
Пукнатини, отблясъци и намалена чувствителност показват, че е време за смяна
Новият Find X9 Ultra дебютира в София с 50MP телефото камера, 120x приближение и батерия от 7050 mAh