Може ли да ползваме телефона докато се зарежда? Отговора от експерти

Писането на съобщение или кратката проверка на известията, докато смартфонът се зарежда, обикновено не създават проблем. Всекидневното гледане на видео, игрите и продължителното използване на тежки приложения обаче могат да нагреят устройството значително. Високата температура забавя зареждането и е сред основните фактори, които съкращават живота на литиево-йонната батерия.

Кратката употреба обикновено е безопасна

Съвременните смартфони разполагат със системи, които управляват подаването на енергия и защитават батерията при прекалено висока температура. Когато се използват качествени и съвместими зарядно устройство и кабел, краткото писане на съобщения или преглеждането на интернет по време на зареждане обикновено е безопасно.

Проблемът възниква при продължително натоварване. Игри, запис на видео, навигация, видеовръзки и гледане на клипове карат процесора и екрана да консумират повече енергия. В същото време самото зареждане също отделя топлина.

Производителите предупреждават, че продължителното използване или зареждане при висока температура може да ускори стареенето на батерията. При прекомерно нагряване телефонът може автоматично да намали мощността или временно да спре зареждането, докато се охлади.

Телефонът се зарежда по-бавно

Когато смартфонът се използва активно, част от постъпващата енергия отива директно към дисплея, процесора, високоговорителите и мобилната връзка. До батерията достига по-малка мощност и времето до пълното зареждане се увеличава.

Ефектът е особено видим при игри и видео с висока резолюция. Телефонът може едновременно да приема и да изразходва голямо количество енергия, а системата допълнително да ограничава зареждането заради натрупаната топлина.

Ако корпусът стане неприятно горещ, устройството трябва да бъде изключено от захранването и оставено да се охлади на нормална стайна температура. Не бива да се поставя в хладилник или фризер, защото рязката промяна може да доведе до конденз и повреди. „Гугъл“ препоръчва прегрял телефон да не се използва, докато температурата му не се нормализира.

Безжичното зареждане иска повече внимание

Безжичното зареждане е удобно, но обикновено отделя повече топлина заради загубите при прехвърлянето на енергия между подложката и телефона. Бързото зареждане също може да направи корпуса осезаемо по-топъл.

„Самсунг“ посочва, че загряването е по-вероятно именно при безжични и бързи зарядни устройства. Ако телефонът стане прекалено горещ, препоръката е зарядното да бъде изключено, приложенията да се затворят и устройството да се остави да се охлади.

Не е необходимо тези технологии да бъдат избягвани напълно. По-разумно е по време на зареждане да не се стартират тежки игри или продължителен видеозапис, особено в топла стая, автомобил или под пряка слънчева светлина.

Кога можем спокойно да използваме устройството

Кратък разговор, отговор на съобщение или проверка на електронната поща не натоварват сериозно телефона. Няма нужда устройството да бъде оставяно напълно недокоснато при всяко включване в контакта.

По-добре е обаче да се изчака при задачи, които изискват много ресурси. Това важи за продължителна игра, видеомонтаж, запис с камерата, стрийминг с висока резолюция и използване на навигация при включен екран.

Много съвременни модели могат да достигнат около 50% заряд за приблизително 30 минути с подходящ адаптер и кабел. Реалната скорост зависи от телефона, температурата и останалите включени функции, а при твърде горещо устройство бързото зареждане може да бъде ограничено.

Как да пазим батерията

Най-важното правило е телефонът да се поддържа хладен. Не трябва да се оставя върху таблото на автомобил, до отоплителен уред или под възглавница, докато се зарежда.

Полезно е да се използват и вградените функции за оптимизирано зареждане. Те намаляват времето, през което батерията остава напълно заредена, а при някои модели позволяват поставяне на граница от 80%. „Епъл“ и „Гугъл“ посочват, че тези режими са предназначени да ограничат износването и да удължат експлоатационния живот на батерията.

Използването на смартфона, докато е включен в зарядното, не е опасно само по себе си. Всекидневното съчетаване на зареждане със сериозно натоварване обаче натрупва повече топлина и постепенно може да съкрати живота на батерията.