Може ли да ползваме телефона докато се зарежда? Отговора от експерти
Безжичното и бързото зареждане изискват повече внимание, особено ако корпусът започне да пари
Следете всички новини, анализи и коментари за Ползване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Безжичното и бързото зареждане изискват повече внимание, особено ако корпусът започне да пари
Заканата идва след ново затваряне на водния път и размяна на удари с Иран
Има 150 000 граждани с проблем с подаването на питейната вода, затова предлагат закона
Мaщaбният благоустойствен проект за 7 млн. лeвa, финaнcиpaн oт опepaтивнaта европpoгpaмa „Peгиoни в pacтeж", приключи в края на миналата година.
Разрешенията са за ползване на новопостроени или реконструирани обекти от пътната, екологичната и образователната инфраструктура...
Неограничено паркиране при месечна такса от 60 лева Облекчения за бизнеса при ползване на „Синята зона" в Банско бяха въведени с промени в Наредбата...
Истанбул. Конституционният съд на Турция нареди да бъде отменена забраната за достъпа на турските абонати до социалната мрежа Туитър. Решението беше о...