Нов режим за Ормузкия проток - Тръмп обяви цената

Американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви, че САЩ вероятно ще поеме контрола над Ормузкия проток и ще поискае пари за охраната му. Той заяви, че Вашингтон ще се превърне в „ангел-хранител“ на стратегическия воден път, през който преминава огромна част от световната търговия с енергийни суровини. Според него богатите държави, които разчитат на маршрута, трябва да възстановяват американските разходи. Думите му идват на фона на ново изостряне на конфликта с Иран.

През Ормузкия проток обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и приблизително една четвърт от търговията с втечнен природен газ. След последната ескалация движението на танкери спадна до най-ниското си равнище от близо два месеца, а цената на петрола скочи с над 3 на сто.

„Ще задържим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазители на пролива. Може би ще наречем това „ангел-хранител на пролива“. И трябва да ни се заплати за това“, каза Тръмп в телефонно интервю за Фокс Нюз.

Той беше категоричен, че американската защита няма да бъде безплатна. „Ще го охраняваме. Ще ни плащат за охраната му - много пари“, заяви президентът.

Тръмп допълни, че останалите държави разполагат със значителни финансови ресурси и не могат да очакват САЩ да поеме всички разходи. Вашингтон вече постави въпроса за евентуални такси върху преминаването, ако преговорите с Техеран се провалят.

Иран обяви през почивните дни, че преминаването през протока е преустановено след „неразрешен транзит“. Техеран посочи, че разрешителни ще бъдат издавани след възстановяването на спокойствието и сигурността в района.

Американският президент обвини иранската страна, че е нарушила постигнатото временно споразумение. „Имахме споразумение, а после те го нарушиха. Те винаги го нарушават. Имахме 10 споразумения с тези хора, така че просто ще ги ударим много силно“, предупреди той.

Иранската Революционна гвардия отвърна, че редовният корабен трафик може да бъде възстановен само след прекратяване на американските военни действия във водния път. Тя предупреди, че продължаващата намеса крие риск от още по-тежки сътресения за световния нефтен и газов сектор.

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