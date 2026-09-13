Иво Христов очерта новия курс: Повече институции, по-малко привилегии
По думите му парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат, а предстои и орязване на скандални възнаграждения в държавни бордове
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По думите му парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат, а предстои и орязване на скандални възнаграждения в държавни бордове
Заканата идва след ново затваряне на водния път и размяна на удари с Иран
Голям глад за кадри в тези сфери
Причината е въвеждането на еврото в България
Нови промени, одобрени от правителството в оставка
Официалните празници са установени с разпоредба на Кодекса на труда
От 1 януари всички винетки ще бъдат заплащани в евро
Те са неприсъствени, но не се третират като официални празници
Японският производител Toyota разработи нова система
Според протестиращите млади медици обаче мярката е недостатъчна
Колективното трудово договаряне е вече използван метод и доказано неработещ, смятат те
Част от думите, които казах на извънредна здравна комисия, са извадени от контекста, каза лидерът на ПГ на ИТН
Министрите да се съберат и да намерят решение!
Със 100% увеличение се заплаща и извънредният труд в тези дни
Предвижда се той да бъде на 4 юли
По кой показател
В някои сектори се задава глад
Каква е истината
Светът, в който живеем, стана по-яростен
Случващото се в САЩ и Европа