Чии са дроновете? Министър Стоянов проговори, бесен е на Мирчев

"Към момента няма информация, чии са дроновете. Няма конкретика, не можем да потвърдим дали са руски или украински. За да сме сигурни, трябва да намерим отломките, които да изплуват на повърхността. Или някоя от страните да поеме отговорност. В случая нямаме нито едното, нито другото. Затова ние не можем да потвърдим, чии са дроновете. Зеленски каза, че са руски, но ние нямаме доказателствен материал, за да потвърдим това". Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на bTV, коментирайки удара с дронове по два кораба в Изключителната икономическа зона на България в Черно море.

"Прекалено субективно е да се каже, дали е било подводна бомба, най-вероятно мина, или дрон, но нашата оценка е, че ударът е осъществен с безпилотен летателен апарат, безекипажен дрон, морски дрон. Това са вероятните средства за поразяване на корабите. Но не можем да потвърдим тяхната националност", обясни Стоянов, говорейки за вида и националността на апаратите-убийци.

Руски ли са дроновете?

"Няма как да го кажем, те искат да излъжем. Предния път на Кардам, не казахме какъв е дронът. Впоследствие дойде потвърждение, че той е украински.

Засега това са само догадки и спекулации. Ако специалистите са видели дрона на местопроизшествието и са го видели, добре. Но аз няма как да потвърдя", каза Стоянов.

Стоянов срещу Мирчев

"Мирчев каза, че било руски дрон. Прекалено големи са спекулациите относно националната сигурност на опозиционните лидери. Може би са притеснени от предизборната ситуация, притеснени са от изследванията, които идват от агенциите, които проучват нагласите на обществото. Но да се спекулира с националната сигурност е глупост. Не може да се спекулира, че ние не см си защитили териториалните води.

Нима този човек не знае, че има закон за морското пространство, не знае какво е икономическа зона. Териториалните ни води са 12 мили, а икономическата зона е 200 мили. Няма средства, с които да се покриват морските комуникации.

Това показва едно, че той не показва законите, а той самият е законотворец. Срамна работа. Не може да се правят такива внушения пред българското общество. Без никакви данни, без никаква информация", коментира министърът на отбраната.

Мисля, че това е прекалено субективно и некомпетентно. Единия учил маркетинг, другия учил финанси в Харвард", припомни Стоянов.

Стоянов не отговори дали трябва да бъде привикана руската посланичка Елеонора Митрофанова, ако се докаже, че дроновете са на Русия. Обясни, че това е работа на Министерството на външните работи. Работата на Министерството на отбраната е да организира спасителните акции.

Той обяви, че инцидентът е част от хибридната война и България би трябвало да знае, че това ще се случи. Припомни, че подобни случаи имаше и в Германия и Естония, както и атака срещу кораб в румънската икономическа зона в Черно море вчера.

"Абсурдно е да са заблудени дронове, атака е. Виждаме, че има и жертви. Това е абсурдно и не е приемливо по никакъв начин", каза Стоянов и обясни, че има "вътрешно убеждение" от къде е дошъл дрона, но отказа да го сподели без доказателства.