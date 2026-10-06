Тежка новина за пострадалия моряк при атаката с дронове

Единият от моряците, пострадали при атаката с дронове срещу два кораба в български води, е в много тежко състояние. Мъжът е транспортиран до Варна с 45 процента изгаряния и е настанен в реанимацията на Военноморската болница, съобщи областният управител Марио Смърков, цитирано от БТА.

Пострадалият е механик на един от ударените кораби. Той е в шоково състояние и по информация на лекарите вероятно ще остане в реанимация най-малко още три дни.

Другият ранен моряк – турски гражданин и капитан на единия от корабите, е в добро общо състояние. Той е получил наранявания по главата, гърдите и левия крак. След като му е оказана медицинска помощ в болница „Св. Анна“, мъжът е освободен.

Останалите моряци от екипажите на атакуваните кораби са настанени и за тях няма промяна в информацията, че грижите ще бъдат поети от корабособственика, уточни Марио Смърков.