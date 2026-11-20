Синът на Слави Бинев с разтърсващ разказ за първите минути след убийството на баща му и първата му реакция като е влязъл в къщата.

„В момента, в който влязох в къщата, майка ми припадна в ръцете ми, цялата в кръв. Спомням си, че бяхме седнали и тя ми казва: 'Маме, кръвта на баща ти още е по мен“, разказва Калоян Бинев пред агенция Блиц.

„В деня на убийството ми се обади близък човек на семейството и ми каза: 'Кала, бързо ела, застреляха баща ти!'... Видях неща, които не ги пожелавам на никой. Баща ми да лежи в кабинета, където е отворил вратата да изпрати гостите, които съответно му отнемат живота. Майка ми — цялата в кръв, една жена, която е изключително притеснена и задава въпрос на сина си: 'Маме, нали баща ти ще се оправи?'

Той уточни, че майка му се е върнала от магазина минути след стрелбата и е заварила безжизненото тяло.

Калоян Бинев изрази разочарование, че много бързо след убийството е повдигната темата за нов шеф на Федерацията по таекуондо.