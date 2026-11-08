Ваня Червенкова с разкрития за убийството на Слави Бинев. Темиз ходел с 2 пистолета

Много подробности за брутално убития в дома си Слави Бинев от своя приятел Еюп Темиз, за съпругата на Темиз - Ния, както и за кражба на имоти от страна на Ния, която е в дъното на конфликта, изнесе в предаването "120 минути" на бТВ бизнесдамата Ваня Червенкова.

"Полицията е реагирала мигновено и адекватно. Предната вечер Еюп Темиз и Ния, както и Ведат, отиват на гости в Слави и неговата съпруга. Ведат е близък приятел на Еюп Темиз. Те са посрещнати от Бинев като приятели, като семейство. Слави наричаше Еюп и Ния брат и сестра", разказа Червенкова във връзка с убийството на бизнесмена, извършено на 24 октомври.

"На следващата сутрин Ведат, Еюп и преводачът им влизат в къщата. Съпругата на Слави Бинев ги посреща вътре, поднася им кафе и излиза, за да си купи цигари и кроасани на гостите. Станала е разправия, нещо спонтанно. Еюп стократно е влизал в къщата на Слави Бинев. Много добре знае, че там навсякъде има камери. На излизане Еюп вади пистолета си и застрелва Бинев в собствения му дом. После побягват", казва тя.

"Минута след това влиза съпругата му и шофьорът Николай. Веднага се обаждат на полицията и още веднъж да поздравя тези момчета. Те са реагирали бързо", категорична е бизнесдамата.

"Шофьорът на Бинев реално им е отворил, той е знаел номера на автомобила и го диктува на полицаите", коментира Червенкова.

"Неуредени бизнес отношения седят зад случилото се. Слави имаше много общи фирми с Ния. искам да кажа, че познавам Ния. Аз съм била и съдружник с Еюп Темиз. Всичко, което в моето обръщение като пост написах към Ния, и днес бих й задала тези въпроси", каза тя.

"Ния със сигурност не спи спокойно. Ния със сигурност не прегръща децата си, знаейки, че децата на Слави Бинев не могат да прегърнат повече баща си. Ния със сигурност, аз не мога да твърдя, че тя е подбудител. Има обаче юридическа и морална отговорност", казва Червенкова.

Калин Тихолов и Ния, обяснява Червенкова, имали проблеми, свързани с преразпределение на общата им собственост.

Тихолов след тези разправии е получил инсулт и инфаркт.

"Нормално е да се обърне към близките си. Доколкото знам, защото с Калин не съм разговаряла, той се обръща към Пламен Дишков, а Ния и Еюп се обръщат към Слави Бинев. Причината е, че Бинев е най-близкият приятел в края на краищата на семейството. Позицията на Слави от първо лице знам, че е тази, която би следвало да бъде - Ния да върне всички имоти на Калин Тихолов", каза Червенкова.

По думите й това не са първите неуредени отношения на Ния. "Става въпрос за имоти в Лозенец, където много малко хора знаят, че тези имоти са откраднати от английски фонд. Води се разследване от английските служби. Всички имоти, в които участва Ния, са проблематични имоти", категорична е Червенкова.

"В момента тече разследване от английската страна, доколкото знам", добави тя.

Ния и Еюп са се обърнали към Бинев с надежда за посредничество. Не знам да е получавал пари за това нещо, каза още Червенкова.

"Слави Бинев в случая става човек, който посредничи за уреждането на един конфликт, възникнал 6 месеца по-рано. Ния защо бяга от България? Тя нали не е съучастник в това престъпление, освен ако мъжът й не я обвини като подбудител", добави запознатата с казуса.

"Освен всичко това, тя бяга през Гърция. Фактите знам от моя бивш шофьор, който става шофьор на Ния Темиз. Еюп веднага й се е обадил след престъплението и шофьорът я извежда през Гърция. Защо? Защото през Гърция няма паспортна проверка, а от Гърция в Турция се влиза много лесно. Но пак питам, защо Ния бяга", казва Червенкова.

По думите й, вечерта преди убийството, и Ния е била в дома на Бинев.

"Слави е категорично настоявал пред Ния тя да върне имотите. Той е настоявал тя да уреди отношенията си с Калин и респективно с Дишков. В случая нормално е може би Еюп Темиз да влезе в състояние на афект, ако Слави му е казал, че трябва да върне тези имоти. Еюп не е глупак, той е сериозен мъж и вече е лежал в турски затвор. Той е умен мъж. Стотици пъти е влизал в дома на Бинев, знае че има навсякъде камери. Еюп влиза не с цел да го убие, но най-вероятно в техния диалог, на излизане, когато излизат шофьорът и Ведат, той го застрелва", смята Ваня Червенкова.

"Еюп е носил два пистолета в себе си. Той е чужденец с постоянно местожителство тук", коментира Червенкова.

По думите й тя е решила да разкаже историята, защото Темиз е турски гражданин и може след 2 години да поиска доизлежаване на присъдата там. "Там обаче правилата са различни, съдебните рамки са други. До 5 години, той може да е на свобода, а Слави Бинев завърши пътя си убит в собствения си дом", завърши Червенкова.