Синът на Слави Бинев разплака България с изповед. Проговори за убиеца

Синът на убития бизнесмен Слави Бинев - Калоян, написа прочувствен пост дни след огромната загуба. Председателят на Българската федерация по таекуондо беше застрелян в дома му по време на спор с познати - на 24 октомври.

"Един човек - семеен приятел, който наричаше баща ми свой брат - не уби само един човек, а хиляди хора по този свят", написа почерненият Калоян Бинев в социалните мрежи, визирайки Еюп Темиз, който е обвинен за убийството.

28-годишният Калоян Бинев също като татко си беше успешен таекуондист, печелил е европейска титла.

Ето цели пост на Калоян Бинев:

"В този пост колкото и думи да се изпишат, все ще са малко.

На 24-ти с един куршум не беше убит само баща ми. Беше убит баща на пет деца, съпруг, учител, лектор, мечтател, приятел, ментор и още толкова много!

Не знам какво да кажа. На този ден един човек - семеен приятел, който наричаше баща ми свой брат - не уби само един човек, а хиляди хора по този свят. Защото във всеки, до когото се е докоснал, баща ми е оставил частичка от себе си!

Да, беше строг, и то изключително. Но това не означаваше, че обичаше по-малко или че не го беше грижа. Беше човек с огромно сърце и с една усмивка, която нищо и никой няма да може да заличи! Човек на честта, с огромно достойнство!

Тати, ти не заслужаваше това! Всички те обичаме и ни липсваш.

ОБИЧАМЕ ТЕ!".