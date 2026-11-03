Потопът не спира. Втора река преля, влачи коли (ВИДЕО)

Кошмарът в Североизточна България няма край. Ситуацията с проливните валежи, предизвикали наводнения, остава тежка. След като в Шабла беше обявено частично бедствено положение, река излезе от коритото си и в Дуранкулак. Междувременно се е активизирало свлачище на пътя Варна-Златни пясъци.

Кадри от Дуранкулак показват придошла река и леки автомобили, повлечени от водата. Засега няма информация за пострадали хора. Предупреждение за опасност от наводнения в община Шабла беше разпространено чрез системата BG-Alert. Причината са очакваните проливни дъждове и рискът от разливи в речните дерета.

Съобщението е от кмета на община Шабла и съдържа конкретни указания към хората в застрашените райони: „Изключете електричеството, вземете важни документи и се преместете незабавно на по-високо място при необходимост.“

Предупреждението е разпространено на български и английски език и е активно от 17:00 часа на 3 ноември до 05:00 часа на 4 ноември 2026 г.

То идва след обявеното от 16:00 часа бедствено положение на територията на община Шабла. Разлив на дерето заля дворове и къщи в ниските части на града и наложи превантивната евакуация на 16 души от улиците „Суха река“ и „Шипка“.

Във вторник около 16:00 часа, е постъпил сигнал за активизирало се свлачище в непосредствена близост до спирка „Дървен мост“ по пътя за Златни пясъци.

Заместник областният управител Иван Христов е посетил мястото на инцидента. Уведомен е директорът на Областното пътно управление (ОПУ) Варна. След извършен оглед от служители на ОПУ е взето решение за временно ограничаване на движението в дясната лента на платното в посока Златни пясъци. Очаква се на място да пристигне екип на електроразпределителното дружество, който да обезопаси оголените кабели. Възможно е временно прекъсване на електрозахранването в района.