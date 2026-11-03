Коридор VIII отново на дневен ред. Изграждат ключов жп тунел със съседите

Състоянието на железопътната инфраструктура и напредъкът по модернизацията на железопътен възел София бяха във фокуса на посещението на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министър Цвета Тимева на Централна гара София. Двамата се запознаха на място с хода на ремонтните дейности и разговаряха с работещите на обекта.

В момента се реализира седмият от общо единадесет етапа на проекта „Развитие на железопътен възел София“.

Дейностите включват нов железен път, нова контактна мрежа и внедряване на съвременни системи за сигнализация и телекомуникации. Предвиждат се изграждане на шумозащитна ограда, удължаване на пешеходния подлез към северната страна на гарата, както и нов трети коловоз между гара Волуяк и ЦГ София. Като част от проекта се реконструира и жп гара Обеля, която ще осигурява връзка с метрото.

„Модернизацията на железопътната инфраструктура е сред основните ни приоритети. Работим както по големите стратегически проекти, така и по обновяването на гарите, за да осигурим по-добри условия за пътниците и по-качествена услуга“, заяви министър Георги Пеев.

По време на посещението бе представена и временната организация на движение на влаковете във връзка с извършваните строителните дейности. До 18 март 2027 г. от първи до единадесети коловоз ще бъде преустановено движението, а срокът за приключване на целия проект е до средата на 2028 г.

След инспекцията министър Пеев и заместник-министър Тимева пътуваха с редовен влак от София до Перник. На място се запознаха с текущото състояние на гарата, която не е ремонтирана от 15 години и с предстоящата подготовка за нейната реконструкция.

Възобновихме активната работа по Коридор VIII и вече постигаме сериозен напредък, заяви министър Пеев пред журналисти в Перник. Той подчерта, че най-важният елемент е изграждането на трансграничното тунелно съоръжение, което ще свърже жп мрежите на България и Република Северна Македония. „Паралелно с това инвестираме в модернизацията на жп инфраструктурата в страната, защото целта ни е хората да виждат реални резултати както по международните връзки, така и в ежедневното си пътуване“, допълни министър Пеев. Домакини на събитието в Перник бяха областният управител Грета Колева и народните представители Петър Витанов и Мартин Жлябинков.