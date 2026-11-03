Затварят емблематична наша хижа

Хижа "Мальовица", едно от най-популярните места за планинари и алпинисти в Рила, временно преустановява обслужването на туристи. Причината е прекратяването на договора за наем с досегашния стопанин на обекта, съобщиха от Българския туристически съюз (БТС).

Договорът е прекратен по взаимно съгласие. На 2 ноември 2026 г. хижата е предадена на Българския туристически съюз с приемо-предавателен протокол.

До избора на нов стопанин хижа "Мальовица" няма да предлага организирано настаняване и хранене. Отворени остават помещения за подслон, но без обслужване.

От БТС призовават туристите да съобразят плановете и маршрутите си с промяната, особено предвид настъпването на зимния сезон.

През 2025 г. „Мальовица“ спечели първо място в категорията „Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт“ в кампанията „Хижа на годината“. От БТС подчертават, че поддържането на високопланинска хижа изисква постоянна отдаденост и усилия, като оценяват високо приноса на досегашния екип за обновяването на обекта и добрите условия за посетителите.

Предстои да бъде обявен конкурс за избор на нов стопанин. От БТС уверяват, че ще положат усилия процедурата да започне във възможно най-кратки срокове.

Информация за конкурса и възстановяването на нормалната работа на хижата ще бъде публикувана на официалния сайт на съюза.