Илин Димитров представя България на World Travel Market 2026 в Лондон

България заявява активно присъствие на световната туристическа сцена и търси нови международни партньорства на едно от най-големите туристически изложения в света – World Travel Market (WTM) 2026, което бе открито днес в Лондон.

„Конкуренцията между туристическите дестинации е все по-силна и България присъства активно там, където се формират решенията за пътуване и се договаря бизнесът“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров при откриването на форума.

Страната ни се представя с атрактивен щанд с площ близо 400 кв. м, на който туристическият сектор, международни организации и институции от цял свят могат да се запознаят с възможностите за почивка и пътуване в България.

След рекордната посещаемост през миналата година изложението отново събира внушително международно участие – над 4000 изложители от 182 държави.

За първи път България показва интерактивна мултимедийна инсталация, представяща обекти от културно-историческото наследство на страната под закрилата на ЮНЕСКО. Най-силен интерес сред чуждестранните посетители предизвикват Перперикон, Рилският манастир, Казанлъшката гробница и Старият град на Несебър.

В лондонското изложение участват 28 български туристически компании, сдружения и общини. Те представят своите продукти и услуги и провеждат срещи с потенциални международни партньори с цел разширяване на присъствието на България на ключови туристически пазари.

Програмата включва презентации за винения туризъм и туристическите региони на страната, както и дегустации на български продукти. Специално обособена стена от рози пък дава възможност на посетителите да отнесат със себе си спомен от срещата с България.

Висок форум с участието на около 50 министри на туризма и международни лидери предстои утре в британската столица. Поводът е юбилейното 20-о издание на министерската конференция, организирана от WTM London в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC).

В центъра на дискусиите ще бъдат глобалните предизвикателства пред туристическия сектор и бъдещите посоки за развитие на световния туризъм.