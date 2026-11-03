Нов удар на САЩ по Иран обърна посоката на петрола! Пазарите настръхнаха

Цените на петрола отново тръгнаха нагоре, след като се появиха съобщения за нов американски удар срещу иранския остров Кешм в Ормузкия проток. Информацията предизвика опасения от нова ескалация на продължаващия вече осем месеца военен конфликт и от допълнителни прекъсвания на доставките на суров петрол от Близкия изток.

Поскъпването идва само ден след като двата основни петролни сорта се сринаха с повече от 7% заради надеждите за дипломатическо уреждане на конфликта. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на последните данни от международните енергийни пазари.

Брент отново над 104 долара за барел

Американският суров петрол West Texas Intermediate поскъпна с 20 цента, или 0,21%, до 96,66 долара за барел. Фючърсите на петрола сорт Брент, който е основният ценови ориентир за европейския пазар, се повишиха с 3 цента, или 0,03%, до 104,80 долара за барел.

Движението на цените показва колко чувствителни остават международните пазари към всяка нова информация за военните действия в района на Персийския залив. Дори ограничена военна операция може да засили опасенията за сигурността на морския транспорт и доставките на енергоносители.

Вчера петролът се срина с над 7%

Само ден по-рано ситуацията изглеждаше съвсем различна. В понеделник котировките на Брент и американския суров петрол се понижиха с повече от 7%, след като разговорите между представители на Иран и Катар породиха надежди за прекратяване на американско-израелската война срещу Техеран.

Оптимизмът за дипломатическо решение на конфликта доведе до рязко поевтиняване на суровината. Новите съобщения за военни действия обаче върнаха опасенията от продължителни прекъсвания на доставките.

САЩ нанесоха удари по иранския остров Кешм

Според информация на „Уолстрийт джърнъл“, който се позовава на американски представители, САЩ е нанесла удари по цели на иранския остров Кешм.

Част от американските представители определят операцията като отбранителна. Според тях целта е да бъде ограничена възможността на Иран да атакува търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

Съобщението за ударите отново насочи вниманието към сигурността на корабоплаването в района, който има ключово значение за доставките на петрол от Близкия изток.

Ормузкият проток остава в центъра на напрежението

Ормузкият проток е една от най-важните транспортни артерии за световната търговия с петрол. Продължаващите военни действия и опасенията от нападения срещу търговски кораби поддържат несигурността на енергийните пазари.

Новата информация за американските удари поставя под въпрос надеждите за бързо успокояване на обстановката след контактите между Иран и Катар. Пазарите продължават да следят както развитието на военните действия, така и възможностите за дипломатическо уреждане на конфликта.