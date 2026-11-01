Шок на вота! Обявен за мъртъв гласува

Техническа грешка доведе до заличаването на жив мъж от избирателните списъци в Пловдив, след като той бил объркан с негов съименник, починал между двата тура на президентските избори. Случаят бил установен, когато мъжът отишъл да гласува, а след проверка в ГРАО той бил допуснат до урните, предава БТА.

Поради допусната техническа грешка от избирателния списък на секция в Пловдив е заличен мъж с идентични имена с друг човек, починал между първи и втори тур, съобщи председателят на РИК-17 Ивайло Василев.

Човекът отишъл да гласува в секция в район "Източен" в Професионалната гимназия по туризъм, когато секционната комисия след легитимация и проверка разбрала за грешката.

Комисията е съобщила веднага за случая в РИК и след проверка в ГРАО мъжът е допуснат да гласува.

Избирателната активност в Пловдив-град към 11:00 ч. е 4,64%, съобщиха от 16-а Районна избирателна комисия (РИК). Правото си на глас са упражнили 14 175 гласоподаватели.