Гюров и Йотова на дебат. Ето кога

Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят един срещу друг в телевизионен дебат дни преди решаващия втори тур на президентските избори. Сблъсъкът ще се проведе в ефира на Българската национална телевизия в четвъртък, 29 октомври, от 21:00 часа.

Дебатът ще бъде излъчен на живо, като засега нито обществената телевизия, нито предизборните щабове на двамата кандидати са обявили подробности за неговия формат.

Това ще бъде първият пряк телевизионен сблъсък между Йотова и Гюров в рамките на настоящата президентска кампания. До момента двамата избягваха съвместни участия в медийни формати.

В изборния ден действащият държавен глава Илияна Йотова обясни, че досега е предпочитала прекия диалог с избирателите, но заяви готовност да участва в дебат с основния си опонент преди балотажа.

По-късно същата вечер Андрей Гюров отправи публичен призив към Йотова двамата да се изправят в открит, честен и цивилизован дебат.

Предстои да бъде уточнен регламентът на дебата, както и дали в него ще участват кандидатите за вицепрезиденти Кирил Вълчев и Георги Кандев.

БНТ традиционно организира телевизионен дебат между кандидатите, достигнали до втория тур на президентските избори. През 2016 г. един срещу друг застанаха Румен Радев и Цецка Цачева, а през 2021 г. - Румен Радев и Анастас Герджиков.

Балотажът между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев ще се проведе в неделя, 1 ноември.