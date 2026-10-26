Отиде си музикална легенда на Бургас

Бургас загуби една от най-уважаваните личности в своя музикален и културен живот. На 80-годишна възраст почина Бисерка Граматикова, изтъкнат музиковед, педагог, критик и краевед, посветила десетилетия на образованието на млади таланти и издирването на забравени страници от историята на музикалното изкуство.

Тъжната вест съобщи Община Бургас, а кметът Димитър Николов изрази съболезнования към семейството, близките и учениците ѝ.

Бисерка Недялкова Граматикова е родена през 1946 г. в Поморие, но още от ранна възраст свързва живота си с Бургас. В продължение на 37 години преподава история на музиката в Националното училище по музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“.

Сред нейните възпитаници са утвърдени имена в българската музикална наука и изкуство като проф. Стефан Хърков, проф. Юлиан Куюмджиев, проф. Галина Апостолова, проф. Десислава Щерева и композиторът Ясен Воденичаров.

Извън преподавателската дейност Граматикова посвещава години на изследването на музикалното минало на Бургас.

Нейни публикации проследяват творчеството на Георги Шагунов, Върбан Върбанов, Емил Чакъров, Филип Кутев и други личности, оставили следа в българската култура. Тя съдейства на Общината за съхраняването на архива на историческото музикално дружество „Родни звуци“, а изследванията ѝ документират развитието на бургаската музикална сцена през различни периоди.

За мащаба на научната и публицистичната ѝ работа свидетелства биобиблиографията, подготвена от Регионална библиотека „Пейо Яворов“.

Изданието съдържа 186 библиографски описания и обхваща публикации от 1969 до 2023 г. Сред тях са музикални рецензии, исторически изследвания, научни доклади и интервюта. Граматикова дарява на библиотеката и ценни книги, ноти и музикални издания, част от които набавя от чужбина.

През 2016 г., по повод 70-годишния си юбилей, тя получава „Кристално огърлие“, най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Носител е и на „Златна лира“. През 2023 г. Община Бургас я удостоява с плакет за принос в развитието на културата и служба на обществото.

През юли 2026 г. Бургас отдаде специална почит на Граматикова с инициативата „Бургаски музикални будители“, посветена на 80-годишнината от рождението ѝ.

В Морското казино се събраха нейни ученици, университетски преподаватели и музиканти, за да представят делото ѝ и неговото значение за културната памет на града.

„Бургас губи достоен пазител на музикалните традиции, всеотдаен преподавател и човек, чийто живот беше посветен на знанието, изкуството и младите таланти.

Бисерка Граматикова оставя следа не само в културната история на нашия град, но и в сърцата на поколения свои ученици. Нейното дело ще продължи да живее чрез хората, които е вдъхновила“, заяви кметът Димитър Николов.