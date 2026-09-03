Гръцка звезда идва в Поморие за „Вкусовете на България“

Гръцка музика, телевизионни кулинарни звезди и вкусове от България и съседните държави ще завладеят центъра на Поморие на 6 септември. Националният фестивал „Вкусовете на България“ пристига в морския град за втория ден от тридневното си голямо откриване, а специална музикална звезда ще бъде гръцкият изпълнител Йорданис Агапитос. Празникът започва в 17:30 ч. пред читалището в Поморие, входът е свободен, а храните и напитките, включени във фестивалната програма, няма да се заплащат.

Йорданис Агапитос носи гръцките ритми

Йорданис Агапитос ще бъде специален гост на вечерта и ще излезе на сцената пред поморийската публика. Участието му допълва международния характер на „Вкусовете на България“, който събира на едно място музика, гастрономия и традиции от България и съседни страни.

Инициативата представя богатството на българската кухня и култура, но едновременно с това търси и срещата с традициите на Балканите. Именно затова наред с българските участници в програмата се включват и популярни гости от Гърция и Турция.

Три познати лица от Hell’s Kitchen идват в Поморие

Силното присъствие продължава и в кулинарната част на фестивала. Пред публиката ще се появят добре познатите от Hell’s Kitchen Никола Симеонов, Десислава Трифонова и Илиян Събков.

Тримата ще бъдат част от програмата, в която телевизионното кулинарно шоу се среща с традиционните вкусове и непосредствения контакт с публиката.

Към тях се присъединява и специалният международен гост шеф Ришат - известен турски майстор-готвач, който ще представи характерни вкусове и аромати от турската кухня. Така на фестивалната сцена в Поморие ще се срещнат български кулинарни традиции, популярни телевизионни лица и гастрономията на съседна Турция.

Пламена Петрова също излиза на сцената

Музикалната програма няма да се изчерпи с гостуването на Йорданис Агапитос. Пред публиката ще се представи и Пламена Петрова, позната на широката аудитория от телевизионното шоу „Като две капки вода“.

Водещ на празника ще бъде Нина Хамилтън. Тя ще представя гостите и различните акценти в програмата през цялата фестивална вечер.

Международни журналисти ще отразяват фестивала

За „Вкусовете на България“ в морския регион пристигат и журналисти от чужбина. Заедно с представители на национални и регионални български медии те ще проследят първите фестивални дни и различните кулинарни и културни събития.

Фестивалът се провежда с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата, Община Поморие и Областна администрация Бургас.

Три дни, три места

Голямото откриване на „Вкусовете на България“ започва на 5 септември в Бургас. Ден по-късно, на 6 септември, фестивалът пристига в Поморие, където програмата започва в 17:30 ч. пред читалището.

Тридневният старт завършва на 7 септември в община Руен. Там началото е в 13:30 ч. пред сградата на общината.

Кои застават зад първите издания

Реализирането на първите издания на „Вкусовете на България“ е възможно и благодарение на подкрепата на супермаркети „Жанет“, Grand Hotel Pomorie, Avenue Deluxe Hotel, хотел „Мелницата“ - Несебър, Grand Hotel & SPA Primoretz, Marina Burgas Hotel, ресторант DOCK 5, ресторант SOL, водите DEVIN, „Турлашко пиво“, Fishland, млечни продукти „Зоров 91“ и вината „Старосел“.

За гостите на фестивала най-важната практична информация остава проста - на 6 септември празникът в Поморие започва в 17:30 ч. пред читалището, входът е свободен, а храните и напитките, предлагани в рамките на фестивалната програма, са безплатни.