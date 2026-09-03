След колко години работа трябва да сменим климатика? Експерти

Климатикът може да работи вярно години наред, но не е вечен. След определен период компресорът се натоварва повече, ефективността пада, уредът започва да харчи повече ток и често става по-шумен. Експерти посочват, че около десетата година вече има смисъл сериозно да се помисли дали ремонтите и поддръжката не струват повече от подмяната с нов модел, пише Femcafe-hu.

Един уред за лятото и зимата

Климатиците вече отдавна не са просто спасение през най-горещите дни. Все повече домакинства избират модели, които могат както да охлаждат, така и да отопляват помещенията.

Причината е проста - съвременните инверторни системи могат да се използват почти през цялата година. През лятото осигуряват охлаждане, а през пролетта и есента, когато централното или основното отопление още не е включено, могат бързо да стоплят помещението.

При много домакинства те се използват и като основен източник на отопление през зимата.

Защо климатикът може да отоплява по-евтино

Голямото предимство на модерния климатик е принципът на термопомпата. Вместо директно да превръща електричеството в топлина като обикновена електрическа печка, той пренася топлина от външната среда към помещението.

Това позволява за една и съща консумирана електроенергия да бъде получено значително повече количество топлина. Именно затова съвременните инверторни климатици могат да бъдат по-икономични от традиционни електрически радиатори, духалки или конвектори.

Разликата в първоначалната цена между климатик само за охлаждане и модел, пригоден и за отопление, често не е толкова голяма, докато възможностите за използване са значително по-широки.

Как старият климатик започва да губи ефективност

Проблемът идва постепенно. Собственикът рядко забелязва момент, в който уредът изведнъж „остарява“. Вместо това климатикът започва да работи малко по-дълго, за да достигне зададената температура, появява се повече шум, а сметката за електроенергия постепенно расте.

Компресорът също се износва. Колкото повече години работи системата, толкова по-голяма става вероятността от повреди и ремонти.

По-старите модели често използват и технологии, които са по-малко ефективни от тези в новите поколения климатици. Така дори напълно работещ уред може да се окаже значително по-скъп за експлоатация.

Почистването може да добави години живот

Най-доброто, което собственикът може да направи, е редовната поддръжка.

Във вътрешното тяло постепенно се натрупват прах, частици и други замърсявания. Ако филтрите и топлообменникът останат мръсни, въздухът преминава по-трудно, а системата трябва да работи по-дълго, за да постигне същия резултат.

Замърсеният топлообменник например предава топлината по-неефективно. Климатикът компенсира това с повече работа, което увеличава разхода на електроенергия и натоварването на компонентите.

Периодичното почистване на филтрите и профилактиката от специалист могат да помогнат уредът да запази ефективността си значително по-дълго.

Има сигнали, които не трябва да се пренебрегват

Възрастта не е единственият критерий за подмяна. Ако климатикът охлажда или отоплява значително по-бавно от преди, ако започне да издава необичайни шумове или се нуждае от чести ремонти, това вече е сигнал за проверка.

Същото важи и когато консумацията на ток се увеличава, без режимът на използване да се е променил.

Един отделен ремонт не означава непременно, че климатикът трябва да бъде сменен. Но когато повредите започнат да се повтарят, сметката постепенно може да стане по-голяма от ползата да бъде запазен старият уред.

Десетата година е моментът за равносметка

Според експертите около 10 години употреба е разумният момент собственикът поне да започне да сравнява стария климатик с новите модели.

Това не означава, че всеки десетгодишен уред трябва незабавно да бъде изхвърлен. Добре поддържан качествен климатик може да продължи да работи и по-дълго.

Но ако към възрастта се добавят висок разход, по-шумна работа, слабо отопление или охлаждане и чести ремонти, новият климатик вече може да се окаже по-разумната инвестиция.

А при избор на съвременен инверторен модел ползата е двойна - охлаждане през горещото лято и ефективно отопление през студените месеци от един и същ уред.