Защо опитни градинари поливат растенията си с чай от лайка?

Чаят от лайка може да има доста по-интересно приложение от традиционната лековита напитка. Градинари го използват като мека естествена превантивна мярка срещу някои гъбични проблеми при разсад и растения, отглеждани в саксии. Методът е евтин, лесен и особено подходящ за периоди, когато продължителна жега внезапно е последвана от обилни валежи.

Защо лайката помага на растенията

Лайката съдържа естествени съединения, на които се приписват леки противогъбични свойства. Най-концентрирани са в етеричните масла, но част от тях преминават и в билковата настойка. Именно затова чаят може да се използва като помощна мярка срещу развитието на нежелани гъбички около младите растения.

Това не означава, че лайката може да замени специализиран препарат при сериозно заболяване. Силата й е най-вече в профилактиката и в ранните етапи, когато целта е да се намалят условията за разпространение на проблема.

Разсадът е най-уязвим

Едно от най-честите приложения е срещу т.нар. черно краче - заболяване, което атакува младия разсад около основата на стъблото. То може да доведе до полягане и бърза загуба на цели групи растения, особено когато почвата е прекалено влажна и въздухът около тях не циркулира добре.

Като превантивна мярка разсадът може леко да се полива веднъж седмично със слаб, напълно изстинал чай от лайка. Ако по повърхността на почвата вече се появяват първи следи от мухъл, може да се приготви прясна настойка и да се използва умерено, без разсадът да се преовлажнява.

Особено полезна след жега и силен дъжд

Чаят от лайка може да бъде използван и при контейнерни растения. Градинарят Марк Дуели предупреждава, че след дълъг горещ период внезапният порой може да постави корените под силен стрес и да създаде благоприятни условия за гъбични проблеми.

Неговият съвет е преди очакван силен дъжд да се приготви по-силен чай от лайка, да се остави да изстине напълно и след това умерено да се излее около основата на растенията в саксии. Според него това може да бъде полезно срещу проблеми като черно краче и кореново гниене при рязка промяна на влагата.

Без прекаляване с водата

При този метод количеството е по-важно от ентусиазма. Ако почвата вече е мокра, допълнителното поливане може да създаде точно условията, които се опитваме да избегнем. Лайковата настойка трябва да бъде напълно охладена и да се използва умерено, а саксиите задължително трябва да имат добър дренаж.

При разсада също е важно почвата да не остава постоянно подгизнала. Проветряването, умереното поливане и достатъчното разстояние между растенията остават основни мерки за ограничаване на гъбичните заболявания.

Можете сами да си отгледате „препарата“

Лайката е сред сравнително лесните растения за домашно отглеждане. Най-често се използват немска и римска лайка. Немската е едногодишна, израства по-висока и образува по-едри цветове, докато римската е по-ниска и многогодишна.

Семената могат да бъдат засети на закрито през пролетта в подходяща почва за разсад. След като премине опасността от слани, младите растения се преместват на слънчево място навън.

Берете цветовете през цялото лято

За приготвяне на чай младите цветове могат да се берат през целия летен сезон. Редовното премахване на прецъфтелите съцветия стимулира растението да образува нови и така реколтата продължава по-дълго.

Цветовете могат да се използват пресни или да бъдат изсушени за по-късно. Така едно сравнително непретенциозно растение осигурява едновременно домашен билков чай и лесна помощ за растенията в градината.