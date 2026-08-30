Меркел бие тревога седмица преди местния вот в Германия

Ангела Меркел отправи едно от най-силните си политически предупреждения след напускането на канцлерския пост. Само седмица преди изборите в Саксония-Анхалт бившият германски лидер призова сънародниците си отново „да се борят за демокрацията“, докато „Алтернатива за Германия“ върви към резултат без аналог в историята на партията. Последните проучвания дават на АзГ между 40 и 42% - почти двойно повече от резултата й на изборите през 2021 г.

Това е чудесен начин на живот

„Смятам, че сега отново - нещо, което не ни се налагаше да правим много десетилетия - трябва наистина да се борим за тази демокрация, да я защитим, да проявим малко смелост, да удържим на думата си и да кажем, че това е чудесен начин на живот“, заяви Меркел на събитие в Берлин.

Бившият канцлер подчерта, че въпреки възхода на АзГ мнозинството германци все още не гласуват за партията. Според нея обаче вече не може да се говори за явление, ограничено до бившата Източна Германия. АзГ остава особено силна там, но печели позиции и в западните провинции. „Това се превърна в общогермански феномен“, предупреди Меркел.

Числата обясняват защо Меркел говори толкова остро

Изборите на 6 септември в Саксония-Анхалт могат да се окажат едни от най-важните регионални избори в Германия от години. Последното проучване на Forschungsgruppe Wahlen за ZDF поставя АзГ на 40%, а Християндемократическия съюз на едва 23%. Левицата е трета с 13%, социалдемократите получават 9%, Зелените 6%, а Свободната демократическа партия и Съюзът „Сара Вагенкнехт“ остават под петпроцентната бариера с по 3%.

Проучването на Infratest dimap за ARD е още по-драматично - 42% за АзГ срещу 22% за ХДС. Ако тези числа се потвърдят на изборите, крайнодясната партия практически ще удвои резултата си от 2021 г., когато получи 20,8%. За ХДС резултат около 22% би означавал историческо дъно в провинцията, която християндемократите управляват от 2002 г.

АзГ вече определя разговора

Точно това според Меркел е един от най-големите проблеми. Тя призна, че АзГ в значителна степен е успяла да „доминира във всички дискусии от сутрин до вечер“ по време на кампанията в Саксония-Анхалт.

Според бившия канцлер резултатът е, че останалите партии трудно успяват да наложат собствените си теми и послания. Политическият разговор все по-често започва и завършва около АзГ - независимо дали останалите партии я атакуват, предупреждават за нея или се опитват да отговорят на темите, които тя поставя.

Това е особено важно, защото силата на АзГ вече не се измерва единствено с броя на потенциалните й избиратели. Способността една партия да определя какво обсъждат всички останали е форма на политическо влияние сама по себе си - и точно това Меркел поставя под въпрос.

Улрих Зигмунд върви към властта

Лицето на АзГ в Саксония-Анхалт е 35-годишният Улрих Зигмунд, който се стреми към поста министър-председател. Той се опитва да представя по-умерен и достъпен публичен образ от някои други водещи фигури на партията, но политическата му програма остава твърда по отношение на миграцията, зелените политики и подкрепата на Германия за Украйна. Ройтерс отбелязва, че евентуален пробив на АзГ в управлението на провинцията може да се превърне в трамплин към още по-големи национални амбиции преди федералните избори през 2029 г.

И тук обаче се появява интересен парадокс. Макар АзГ да води убедително като партия, Зигмунд не печели толкова категорично личния сблъсък за министър-председател. Според проучването на ARD 41% биха предпочели кандидата на ХДС Свен Шулце срещу 39% за Зигмунд. Данните на ZDF също дават преднина на Шулце в директното сравнение.

Победа още не означава управление

Дори АзГ да спечели изборите, пътят й към властта остава сложен. Останалите големи партии продължават да поддържат т.нар. „защитна стена“ срещу коалиционно сътрудничество с нея. Това означава, че партията може да бъде първа по резултат и въпреки това да остане извън правителството.

Но математиката става все по-трудна. При АзГ около 40-42% останалите партии ще трябва да съставят много широка и политически неудобна комбинация, за да управляват без нея. Според ARD управление начело с ХДС вероятно би имало нужда и от подкрепа на Левицата - вариант, който сам по себе си предизвиква сериозни спорове сред германските консерватори.

Вот, който ще се гледа от цяла Германия

Саксония-Анхалт има едва около 1,7 млн. избиратели, но резултатът на 6 септември ще бъде следен далеч отвъд границите на провинцията. Ако АзГ действително получи над 40%, това ще бъде най-силният й резултат на регионални избори в Германия и ще покаже, че политическата изолация на партията не спира разширяването на електоралната й база.

Именно в този момент Меркел избра да се намеси. Посланието й не беше просто призив да не се гласува за АзГ. То беше предупреждение, че демократичният модел, който поколения германци са приемали за даденост, вече изисква активна защита.

На 6 септември ще стане ясно колко германци в Саксония-Анхалт споделят тази тревога - и колко смятат, че именно АзГ е партията, която трябва да получи шанс да промени системата.