Два турски кораба атакувани в Черно море. Привикаха виновника

Турция е привикала украинския посланик заради атаки тази седмица в Черно море срещу турски кораб и срещу втори кораб, дошъл да тегли първия, съобщи външното министерство на страната в събота.

Атаките са станали в сряда и четвъртък, съобщи министерството пред АФП, цитирано от БГНЕС.

По време на срещата Турция предупреди за абсолютната необходимост от гарантиране на безопасността на хората, имуществото, корабоплаването и околната среда в Черно море“, се казва в изявление на министерството.

В него се казва, че турският контейнеровоз Lider Bordo Mavi е бил ударен в сряда, докато е бил край руския бряг на Черно море. На следващия ден корабът Lider Kocatepe, изпратен да тегли товарния кораб, също е бил мишена, съобщи министерството. Министерството не уточни дали има жертви при атаките. Според местните турски медии контейнеровозът е бил теглен до турското пристанище Самсун.

Анкара от седмици призовава Украйна и Русия да преустановят атаките си срещу граждански кораби в Черно море. Всяка от воюващите страни се стреми да навреди на източниците на приходи от износ на другата страна като част от конфликта си, който Русия започна през 2022 г. с пълномащабното си нахлуване в Украйна. Турски търговски кораби са активни в Черно море, плавайки под флаговете на различни държави, а няколко от тях са били ударени от дронове, за които се подозира, че са изстреляни от Украйна.

Турция, страна членка на НАТО, която поддържа отношения както с Киев, така и с Москва, не се е присъединила към западните санкции, наложени срещу Русия. На 8 август турският външен министър Хакан Фидан призова за „мораториум“ върху атаките в Черно море. „Конфликтът се разпространи по цялото Черно море“, каза той по това време, оплаквайки се, че „те атакуват всички търговски кораби без разлика“.