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Торнадо удари Италия. Градушка, колкото топка за голф, помля колите (СНИМКИ)

Във Венеция ходят боси, покривът на емблематична църква падна, стотици изкоренени дървета

Торнадо удари Италия. Градушка, колкото топка за голф, помля колите (СНИМКИ)
29 авг 26 | 21:47
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Александра Василева

Рядък за географските ширини феномен - мощно торнадо, придружено с опустошителна суперклетъчна буря, ураганен вятър със скорост над 110 км/ч и безпрецедентна градушка с размер на ледените късове до 10 сантиметра, което е колкото човешка длан, удариха Северна Италия снощи.

Стихията е резултат от рязък сблъсък на натрупаната енергия от продължителната, пета за лятото, гореща вълна с навлизащия студен атмосферен фронт.

Бедствието удари тежко цяла Северна Италия, като най-критично е положението в регион Ломбардия. Епицентърът се оказа град Кремона, но сериозно засегнати са и провинциите Бреша, Бергамо и Павия. Област Венето, в която влизат Венеция и Лидо, също обяви регионално извънредно положение, а бури и локални наводнения имаше още в Тоскана и Лигурия.

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Официално се съобщава за най-малко 43 ранени граждани

Повечето са с леки травми от летящи отломки и ледени късове, като четирима души са хоспитализирани в тежко състояние.

Над 12 семейства в Кремона са спешно евакуирани, след като домовете им останаха без покриви. Извънредната ситуация блокира и местен фестивал в града, където вятърът е срутил изложбените павилиони.

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Нанесените поражения се оценяват на милиони евро. Бурята буквално помля над 10 000 автомобила (със счупени стъкла и огънати ламарини от градушката).

В Кремона са тежко повредени 10 исторически църкви. Част от облицовката на кула на катедралата в Кремона се срути, а покривът на историческата кула Torre Civica, която е построена 13 век, беше отнесен.

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Стотици изкоренени дървета блокираха пътната мрежа

Властите проверяват и състоянието на прочутите „цигулкови гори“, от чието дърво се изработват инструментите Страдивариус.

В историческия център на Венеция имаше силен вятър и порой, които затрудниха движението на обществените лодки. Част от пешеходните улици бяха наводнени от дъжда, което принуди туристите да ходят боси.

На остров Лидо падна интензивна градушка, която буквално покри плажовете в бяло и натрупа слой, изглеждащ като сняг.

Много тежко са засегнати районите около Миранезе, Ривиера дел Брента и селища като Малконтента, Доло и Фосо.

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Ураганният вятър е изкоренил дървета, които са паднали върху коли, срутил е електрически стълбове и е отнесъл метални покривни конструкции.

Паднала е и едра градушка с размерите на топки за голф, причинявайки щети за десетки хиляди евро по сгради и земеделски площи

По същото време в Южна Италия , на островите Сицилия и Сардиния, температурите достигнаха рекордните 45-46°C.

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Автор Александра Василева

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