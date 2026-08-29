Торнадо удари Италия. Градушка, колкото топка за голф, помля колите (СНИМКИ)

Рядък за географските ширини феномен - мощно торнадо, придружено с опустошителна суперклетъчна буря, ураганен вятър със скорост над 110 км/ч и безпрецедентна градушка с размер на ледените късове до 10 сантиметра, което е колкото човешка длан, удариха Северна Италия снощи.

Стихията е резултат от рязък сблъсък на натрупаната енергия от продължителната, пета за лятото, гореща вълна с навлизащия студен атмосферен фронт.

Бедствието удари тежко цяла Северна Италия, като най-критично е положението в регион Ломбардия. Епицентърът се оказа град Кремона, но сериозно засегнати са и провинциите Бреша, Бергамо и Павия. Област Венето, в която влизат Венеция и Лидо, също обяви регионално извънредно положение, а бури и локални наводнения имаше още в Тоскана и Лигурия.

Официално се съобщава за най-малко 43 ранени граждани

Повечето са с леки травми от летящи отломки и ледени късове, като четирима души са хоспитализирани в тежко състояние.

Над 12 семейства в Кремона са спешно евакуирани, след като домовете им останаха без покриви. Извънредната ситуация блокира и местен фестивал в града, където вятърът е срутил изложбените павилиони.

Нанесените поражения се оценяват на милиони евро. Бурята буквално помля над 10 000 автомобила (със счупени стъкла и огънати ламарини от градушката).

В Кремона са тежко повредени 10 исторически църкви. Част от облицовката на кула на катедралата в Кремона се срути, а покривът на историческата кула Torre Civica, която е построена 13 век, беше отнесен.

Стотици изкоренени дървета блокираха пътната мрежа

Властите проверяват и състоянието на прочутите „цигулкови гори“, от чието дърво се изработват инструментите Страдивариус.

В историческия център на Венеция имаше силен вятър и порой, които затрудниха движението на обществените лодки. Част от пешеходните улици бяха наводнени от дъжда, което принуди туристите да ходят боси.

На остров Лидо падна интензивна градушка, която буквално покри плажовете в бяло и натрупа слой, изглеждащ като сняг.

Много тежко са засегнати районите около Миранезе, Ривиера дел Брента и селища като Малконтента, Доло и Фосо.

Ураганният вятър е изкоренил дървета, които са паднали върху коли, срутил е електрически стълбове и е отнесъл метални покривни конструкции.

Паднала е и едра градушка с размерите на топки за голф, причинявайки щети за десетки хиляди евро по сгради и земеделски площи

По същото време в Южна Италия , на островите Сицилия и Сардиния, температурите достигнаха рекордните 45-46°C.