Драмата с мигрантите расте. Мелони взе най-важното решение

Европа буквално се разпадна пред очите на света. Но единствено премиерът на Италия - Джорджа Мелони, официално и едностранно спря действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания. Тя, русата, крехката, нежната, се прояви като най-смелият мъж на Европа! Затова историята на Стария континент завинаги ще запомни името й. Джорджа Мелони единствена събра куража да се изправи срещу невижданото досега икономическо и хуманитарно нахлуване на десетки хиляди нелегални мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута, което Мадрид се оказа абсолютно неспособен да овладее в бездействието си. Но премиерът на Италия веднага реагира и спря задушаващата идея на Европейския съюз за солидарност. И каза твърдо: "Не! Стига вече!". Браво, Джорджа Мелони!

Пълен шок по летища и пристанища: Връщат проверките и паспортите

Въпреки че Италия няма обща сухопътна граница с Испания, извънредната мярка на Мелони удря брутално в сърцето на летния туризъм. Жестокото ограничение спира свободното преминаване за един месец и засяга абсолютно всички граждани, пътуващи със самолет или по вода между двете държави. От днес всеки пътник е длъжен да показва международен паспорт на граничния контрол, за да премине границата. „Това е извънредна стъпка за защита на националната ни сигурност“, отсече италианският премиер Джорджа Мелони.

Още четири държави подкрепиха Италия

Истинският политически трус тепърва предстои, тъй като Италия бе мощно и безкомпромисно подкрепена от Финландия, Дания, Австрия и Чехия. Вътрешният министър на Финландия Мари Рантанен отсече в мрежата Екс: „Испания напълно се провали! Страни, които не пазят външните граници, не могат да бъдат в Шенген!“. Датският премиер Мете Фредериксен също настоя ЕС официално да изхвърли Испания от зоната за свободно движение, а чешкият премиер Андрей Бабиш нарече безумието в Сеута „абсолютен скандал“. Междувременно Франция спешно разположи армия, бойни самолети и дронове по испанската граница.

Педро Санчес беснее в Мадрид: „Това е съсипване на ЕС!“

Шокиран от европейската изолация, испанският премиер Педро Санчес реагира изключително гневно и обвини съюзниците си в брутално нарушение на договорите. „Сега е време за солидарност, а не за разделение! Уважението към европейските договори не е въпрос на избор!“, изригна премиерът в социалните мрежи. Мадрид веднага повика италианския посланик за обяснение, но шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен също застана срещу Испания и отсече, че картините от Сеута са напълно приемливи и нелегалните трябва незабавно да бъдат депортирани.

Доналд Тръмп взриви Америка: Вижте тези шокиращи кадри, това ни чака и нас!

Ужасяващите кадри със срутените европейски граници и ордите мигранти прекосиха Океана и се превърнаха в основно политическо оръжие в САЩ. Доналд Тръмп публикува кадрите от Сеута в мрежата си и отправи зловещо предупреждение към американците: „Това е ужасно. Запомнете тази гледка! Това ще се случи с Америка след три години, ако демократите спечелят изборите. Тогава няма да имаме добър живот!“.