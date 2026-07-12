Мелони влезе в черния списък на Техеран, вече е мишена

Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху бяха изобразени с мишени върху челата в ирански „черен списък“, в който попаднаха още Джорджа Мелони, Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Киър Стармър. Всичките 13 западни и израелски политици са показани в оранжеви затворнически униформи и са обявени за отговорни за смъртта на аятолах Али Хаменей. Графиката беше публикувана от вестник „Хамшахри“, който е собственост на община Техеран и е свързван с твърдолинейното крило на иранския режим.

Италианското разузнаване вече проверява дали публикацията представлява официална заплаха, като не се изключва и привикването на иранския посланик в Рим.

Мишени върху челата

На първите две места в списъка са израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп. Единствено върху техните чела са нарисувани стрелкови мишени - недвусмислен образ, който превръща публикацията от политическа пропаганда в открито сплашване.

Сред представителите на Израел са още външният министър Гидеон Саар, военният министър Израел Кац и началникът на генералния щаб Еял Замир. От американска страна присъстват държавният секретар Марко Рубио, военният министър Пийт Хегсет, посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби и командващият Централното командване на американските въоръжени сили Брад Купър.

Джорджа Мелони е поставена под номер девет. След нея в списъка са германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер в оставка Киър Стармър.

Сред отсъстващите са американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и преговарящите на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Именно те участваха в дипломатическите контакти с Техеран и в разговорите за постигане на по-широко споразумение между САЩ и Иран.

Парадоксът с европейците

Появата на Мелони в списъка е особено показателна. Само дни по-рано Тръмп я нападна публично, че Италия не е помогнала на Вашингтон във войната срещу Иран. Американският президент я нарече „приятен човек“, но я обвини, че е отказала необходимата подкрепа на САЩ.

Рим още от началото на конфликта заявява, че няма да участва в нападателни операции срещу Иран. Италия дори отказа американски военни самолети, пътуващи към Близкия изток, да използват базата „Сигонела“ в Сицилия без предварително разрешение.

Макрон, Мерц и Стармър също се противопоставиха на прякото въвличане на европейските държави във водената от САЩ и Израел война. Европейските лидери нееднократно подчертаха, че това не е тяхна война и че не желаят страните им да бъдат въвлечени в конфликт с неясни цели и тежки икономически последици.

Така Тръмп обвинява четиримата европейци, че не са му помогнали, а Техеран ги обвинява, че са помогнали за убийството на Али Хаменей. Италианският политик Освалдо Наполи нарече това „логиката на екстремизмите“ - те воюват помежду си, но едновременно се използват взаимно, за да оправдават действията си.

Призивът за отмъщение

Списъкът се появи малко след като новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова да бъде отмъстено за убийството на баща му. Али Хаменей беше ликвидиран при американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.

„Отмъщението е желание на нашия народ и трябва непременно да бъде извършено“, заяви Моджтаба Хаменей в писмено послание. Той не назова конкретни имена, но думите му бяха публикувани почти едновременно с графиката на „Хамшахри“.

По време на погребалните церемонии за Али Хаменей в Техеран вече бяха разпространени плакати, показващи Тръмп, Ванс, Хегсет и Нетаняху под прицела на оръжие. Част от демонстрантите носеха надписи „Убийте Тръмп“, а върху огромен плакат с образа на американския президент беше изобразен куршум, насочен към главата му.

Италия се събра около Мелони

Първа подкрепа за Джорджа Мелони изрази външният министър Антонио Таяни.

„Пълна солидарност с Джорджа Мелони, която със сигурност няма да се поддаде на сплашване“, заяви той.

Председателят на италианския Сенат Иняцио Ла Руса определи публикацията като посегателство не само срещу премиера, но и срещу институциите и демократичните ценности на Италия.

„Всяка форма на сплашване, подбуждане към насилие и пропаганда на омразата трябва да бъде осъдена с най-голяма категоричност. Италия трябва да остане единна в защита на свободата, демокрацията и уважението към институциите“, заяви той.

Лидерът на „Лига“ и вицепремиер Матео Салвини също застана зад Мелони.

„Който напада Джорджа Мелони, напада всички нас. Италия няма да се поддаде на сплашване“, подчерта той.

Рим проверява кой стои зад заплахата

Италианските служби се опитват да установят доколко публикацията е самостоятелна акция на твърдолинейния вестник и доколко отразява официалната позиция на върховното ръководство на Иран.

„Хамшахри“ е собственост на община Техеран, а редакционната му линия е близка до консервативната градска администрация и кмета Алиреза Закани. Изданието обаче не е официален орган на иранското правителство, поради което Рим засега реагира предпазливо.

Службите проверяват и дали публикацията предполага конкретна опасност за сигурността на Мелони. Италия поддържа канали за комуникация с Техеран и не желае да ги прекъсва прибързано, но поставянето на премиера в затворническа униформа до лидери с мишени на челата трудно може да бъде прието като обикновена карикатура.

В черния списък Тръмп и Мелони отново се оказаха от една и съща страна - въпреки публичната си разпра и противоположните си позиции за войната. За Техеран нюансите очевидно са излишни. Има само врагове, затворнически униформи и мишени.

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