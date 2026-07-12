Внезапно почина американски сенатор, близък съюзник на Тръмп

Американският сенатор републиканец Линдзи Греъм почина на 71-годишна възраст след кратко и внезапно заболяване, съобщи неговият офис, цитиран от Ройтерс. Той е издъхнал вечерта на 11 юли, само дни след рождения си ден и два дни след последната си голяма външнополитическа изява. Причината за смъртта не се съобщава, а семейството му поиска уединение.

Греъм представляваше Южна Каролина в Сената от 2003 г. и беше сред най-разпознаваемите гласове на Републиканската партия по въпросите на отбраната, Русия, Украйна и Близкия изток.

Семейството поиска уединение

„С дълбока скръб съобщаваме, че сенатор Линдзи Греъм почина след кратко и внезапно заболяване“, се посочва в съобщението на неговия офис.

Допълнителни подробности за заболяването и обстоятелствата около смъртта му не бяха разкрити. Близките му благодариха за молитвите и подкрепата и помолиха личното им пространство да бъде уважавано.

Новината идва изненадващо, тъй като до последните дни Греъм участваше активно в политическия живот. На 10 юли той беше сред четиримата сенатори, които обявиха споразумение с администрацията на Доналд Тръмп за придвижване на законопроекта за тежки санкции срещу държавите, купуващи руски петрол и газ.

Последната му битка беше срещу Москва

Само ден преди смъртта му Ройтерс съобщи, че Греъм е разговарял от Киев след среща с украинския президент Володимир Зеленски. Сенаторът заяви, че подкрепата на Белия дом значително увеличава шансовете законът за санкциите срещу Русия да бъде приет.

Проектът, разработен съвместно с демократа Ричард Блументал, предвиждаше тежки вторични санкции и високи мита срещу държави, които продължават да купуват руски енергийни ресурси. Зад него застанаха повече от 80 сенатори, което превърна инициативата в една от най-мащабните двупартийни акции срещу Москва в Конгреса.

Греъм беше сред най-последователните поддръжници на американската военна и финансова помощ за Украйна. Той настояваше, че Русия трябва да плати висока икономическа цена за войната, и многократно посещаваше Киев.

Повече от две десетилетия в Сената

Линдзи Олин Греъм е роден на 9 юли 1955 г. в малкия град Сентръл, Южна Каролина. Завършва психология и право в Университета на Южна Каролина, след което служи като военен юрист и прокурор във Военновъздушните сили.

Той достига до чин полковник от резерва и получава „Бронзова звезда“ за службата си. Преди да влезе в Сената, е депутат в Камарата на представителите от 1995 до 2003 г.

Греъм печели сенаторското място през 2002 г. и е преизбран през 2008, 2014 и 2020 г. През последните години оглавяваше бюджетната комисия на Сената, а по-рано беше председател на влиятелната комисия по правосъдие.

Само през юни той спечели републиканската номинация за пети мандат и трябваше да се изправи срещу демократката Ани Андрюс на изборите през ноември.

От критик на Тръмп до негов близък съюзник

През 2015 г. Греъм се включи в надпреварата за президентската номинация на републиканците и беше остър критик на Доналд Тръмп. Той предупреждаваше партията за стила и поведението на милиардера и се отказа от собствената си кампания още преди първите първични избори.

След победата на Тръмп отношенията им претърпяха пълен обрат. Греъм постепенно се превърна в един от най-верните му съюзници в Сената, защитаваше ключови решения на Белия дом и подкрепяше назначенията му във Върховния съд.

Същевременно двамата невинаги бяха на една позиция. Греъм настояваше за по-твърд подход към Русия и силна подкрепа за Украйна, включително в моменти, когато част от движението МАГА се обявяваше срещу нова военна помощ.

Ястребът на американската политика

Във Вашингтон Греъм беше известен като един от най-твърдите защитници на силното американско военно присъствие по света. Той подкрепи войната в Ирак, настояваше за по-решителни действия срещу Иран и защитаваше увеличаването на разходите за отбрана.

Позициите му често предизвикваха остри спорове, включително сред собствената му партия. За едни той беше последователен защитник на съюзниците на САЩ, а за други - символ на интервенционистката външна политика, която въвлича Вашингтон в прекалено много конфликти.

Греъм беше и дългогодишен приятел на покойния сенатор Джон Маккейн. Двамата споделяха сходни позиции за националната сигурност и американската роля в света.

Губернаторът ще посочи временен наследник

Смъртта му оставя свободно място в Сената само няколко месеца преди междинните избори. Законът на Южна Каролина позволява на губернатора да назначи временно сенатор до провеждането на следващите избори. Решението ще бъде взето от републиканския губернатор Хенри Макмастър.

Греъм трябваше да защитава мандата си през ноември, което означава, че смъртта му ще принуди Републиканската партия бързо да реши кой ще го замени и в изборната надпревара. Тя оставя празнина и във външнополитическото крило на партията в момент, когато Конгресът трябва да решава съдбата на новите санкции срещу Русия.

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