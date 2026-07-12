Празник се превърна в кошмар в Торонто. Стрелба хвърли хиляди в паника

Двама души бяха убити, а петима ранени по първоначални данни при стрелба по време на фестивала „Салса на Сен Клер“ в Торонто, предаде Франс прес. Изстрелите отекнали сред хилядите посетители в събота вечерта и предизвикали масова паника. Районът е обезопасен, но часове след трагедията няма задържани. Полицията уточнява броя и състоянието на пострадалите.

Изстрели сред музиката

Стрелбата е станала около 20:12 ч. местно време в района на булевард „Сен Клер Уест“ и улица „Арлингтън“, където се провеждал популярният фестивал на латиноамериканската култура.

Полицията първоначално предупреди за активен стрелец и призова хората да избягват района. По-късно заместник-началникът Франк Баредо съобщи, че става дума за размяна на огън между двама души, които са се прицелвали един в друг. Две огнестрелни оръжия са открити на мястото.

Хиляди побягнали

Очевидци описаха пред Си Ти Ви сцени на хаос, след като музиката внезапно била прекъсната и хората започнали да бягат или да търсят укритие.

„Изведнъж всички започнаха да бягат към сцената, чудейки се какво се случва. Полицията пристигна и спря музиката. Всичко стана толкова бързо“, разказа жена, присъствала на фестивала.

Полицията заяви, че стрелците са изложили на опасност огромен брой хора. По оценки на властите в момента на инцидента на събитието е имало около 13 000 посетители.

Издирването продължава

„На местопрестъплението има значително полицейско присъствие, докато служителите продължават разследването“, съобщиха силите на реда.

Няма обявена информация за мотивите, самоличността или броя на издирваните. Полицията призова свидетелите да предоставят видеозаписи и снимки от района.

Премиерът на Онтарио Дъг Форд заяви, че е „потресен от безсмисленото насилие, което отне два човешки живота и рани други хора“. Канадският премиер Марк Карни също изрази съболезнования на семействата на жертвите и подкрепа за разследването.

Втора трагедия за седмици

Стрелбата в Торонто идва след смъртоносно нападение в Монреал в края на миналия месец. Тогава бяха убити местен жител и полицай, преди нападателят да бъде застрелян от силите на реда.

Новото насилие отново поставя въпроса за сигурността при големите улични събития в Канада. Засега полицията призовава да не се правят заключения за мотивите, докато издирването и събирането на доказателства продължават.

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