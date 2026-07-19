Всичко по темата Канада

Празник се превърна в кошмар в Торонто. Стрелба хвърли хиляди в паника
Две оръжия са открити край улица „Сен Клер“, но часове след атаката няма задържани
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Две оръжия са открити край улица „Сен Клер“, но часове след атаката няма задържани
Хуманитарната криза в Газа задейства дипломатически лавини
Създател е на "Рамбо"
Канада е в разгара на търговска война с дългогодишния си съюзник САЩ и скоро трябва да произведе общ...
Трюдо ще се оттегли преди ключова среща на управляващата в Канада Либерална партия
63-годишният четирикратен носител на Купа "Стенли" и рекордьор по отбелязани голове в НХЛ обаче не е...
Πpoмeнитe трябва да бъдат гласувани от пapлaмeнтa пpeди дa влязaт в cилa