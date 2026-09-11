Важно решение в НОИ! Какво ще се случва с пенсиите за 4 години
Хората с по-високи доходи ще плащат по-големи осигуровки за пенсия
Губим ли стотици милиони от Евросъюза? Истината от експерти
Дори и да има работещ парламент, има доста въпроси по темата и няма съгласие
Германия е в паника! Вълна от стачки залива автоиндустрията
"Фолксваген" заяви, че е подготвена за ефекта от предупредителните стачки и ще предприеме мерки
Теслата удари! Новата цена на газа е факт
Въпреки повишаването цената запазва конкурентност за българските потребители, твърдят от КЕВР
Масови съкращения на работници в цяла България
Заявки за масови уволнения има почти в цялата страна, включително и в столицата
Голяма новина за Шенген! 5 ползи за България
Преки ползи от присъединяването на България към Шенген ще има и за фиска
Стана ясно кои храни са поскъпнали най-много у нас тази година
Потребителската кошница с основните хранителни продукти запазва цената си от 98 лв.
БНБ изненада с икономическа прогноза. Чудесен ръст на БВП
Растежът на реалния БВП на България се очаква да се ускори от 1,9% през 2023 г. до 2,2% през 2024 г.
Важно от НАП! Засяга всички работещи родители
Размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2024 г. се запазват същите като през предходната година
Тежка забрана в Русия заради свободното падане на рублата
Ускоряването на инфлацията може да накара централната банка да повиши още водещата лихва през декември
Голям проблем за младежите в България. Защо остават безработни?
Обикновено техният професионален път започва от сектора на услугите и ресторантьорството, където няма нужда от опит
Контра от Върховния съд! Ето какво реши за минималната заплата
АИКБ внесе в началото на ноември жалба с искане за отмяна на постановлението на кабинета
Държава с 50 хиляди български мигранти обяви сладки данъчни облекчения
Πpoмeнитe трябва да бъдат гласувани от пapлaмeнтa пpeди дa влязaт в cилa