КФН обяви: ДаллБогг е №1 по премиен приход в общото застраховане!

Застрахователят на народа „ДаллБогг: Живот и Здраве“ оглави пазара на общото застраховане в България през 2024 г., като реализира 527,1 млн. лв. бру...