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КФН обяви: ДаллБогг е №1 по премиен приход в общото застраховане!
Застрахователят на народа „ДаллБогг: Живот и Здраве“ оглави пазара на общото застраховане в България през 2024 г., като реализира 527,1 млн. лв. бру...
Трета агенция вдигна рейтинга ни. Борисов даде сигнал на инвеститорите
Държавата е стабилна и с възходящ хоризонт, сочат обективните международни оценки, посочи лидерът на ГЕРБ
БНБ ще издава лицензи само по инструкция на ЕЦБ
От утре решение на Управителния съвет на Централната банка влиза в сила
По 488 лв. за служителите на затворени заведения
Средствата се отпускат от държавата
БНБ пуска монета „Евлоги и Христо Георгиеви“
В обращение ще е от 3 юни
ЕЦБ обяви шестте бг банки, които ще проверява
Освен за трите големи, срес тестове ще има за ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк
Теглим по-големи ипотечни заеми, изплащаме ги по-дълго
Райфайзенбанк: Профилът на типичния кредитополучател е 38-годишен семеен мъж от голям град