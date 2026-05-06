Бивше летище става соларен парк

Бившето летище на Силистра започва нов живот като център на чистата енергия, след като в село Полковник Ламбриново официално беше открита една от най-големите фотоволтаични централи в България. Проектът „Свети Георги“, реализиран от чешката компания „Ризолв Енерджи“, преобрази 165 хектара площ в модерно енергийно съоръжение с впечатляващата мощност от 225 мегавата.

Мащабът на инсталацията е забележителен – върху терена са разположени около 400 000 фотоволтаични панела. Очакванията са централата да произвежда средно по 313 гигаватчаса електроенергия годишно, която ще се подава директно към националната електропреносна мрежа в полза на потребителите в цялата страна.

Едно от най-големите предимства на парка е интегрирането на една от най-мащабните системи за съхранение на електроенергия у нас. Тази технология позволява на обекта да осигурява захранване дори в часовете, когато слънцето не грее, осигурявайки по-голяма стабилност и предвидимост на доставките.

Оперативният директор на „Ризолв Енерджи“ Мартин Лангман подчерта, че проектът е напълно безопасен за местната общност и околната среда. Вместо рискове, соларният парк носи нови възможности за региона – за поддръжката му ще бъдат ангажирани около 20 специалисти, като компанията залага приоритетно на местни кадри. Вече са стартирали и партньорства с местни организации за обучение на специалисти в сферата на соларните технологии, което да даде шанс за професионално развитие на хората от Силистренско.

С откриването на „Свети Георги“ България прави важна крачка към модернизация на енергийната си система, превръщайки неизползвани терени в източник на устойчиво развитие и нови работни места.

