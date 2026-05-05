Хампарцумян алармира за големи проблеми в държавата

България вече се намира в ситуация, в която натрупаните проблеми в публичните финанси започват да се усещат все по-осезаемо. Според икономиста Левон Хампарцумян страната постепенно губи буферите, които в миналото са позволявали по-лесно управление на кризи.

"За съжаление, повечето от буферите, с които правителствата разполагат, вече са изразходвани. Има и нещо друго – в добри години, а ние разбираме, че сме живели в добри години, това си личи, когато свършат. В добри години икономическият растеж обикновено покрива мениджърските грешки в политиката и в корпоративния свят", коментира експертът в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му глобалната обстановка, геополитическите напрежения, войната в Украйна и непредвидимите решения на големите световни играчи правят управлението значително по-трудно.

В този контекст той вижда като ключово вземането на рационални и прагматични решения, тъй като възможностите за грешки вече са силно ограничени.

Хампарцумян обърна внимание, че преди да се мисли за повишаване на данъци, е необходимо да се ограничат сериозните течове в системата.

"Корупционните пари са данък върху всички нас, само че данък в частна полза. Той отива в ръцете на някои хора, които организират корупционната схема и не влиза в публичните финанси. Така че да вдигаш данъците, преди да си запушил съществена част от тези дупки, е изключително грешна политика", каза икономистът за Bulgaria ON AIR.

От друга страна, той предупреди, че разчитането единствено на заеми не е устойчиво решение.

В краткосрочен план пазарите все още финансират страната, но при наличие на структурни проблеми в икономиката неизбежно идва момент, в който доверието намалява, лихвите се повишават, а достъпът до финансиране се затруднява.

"Имаме проблеми – раздутата и много неефективна администрация. Структурата на икономиката все още произвежда неща, които не са високотехнологични", отбеляза Хампарцумян.

Той подчерта, че реиндустриализацията не може да се случи без добре образовани и подготвени кадри. Ако страната разчита единствено на чужди компании да внесат технологии, печалбите също ще изтичат навън.

Според него ключът към подобрение е системното измерване на ефективността – както на институциите, така и на публичните разходи.

Той даде примери с инфраструктурата и безопасността по пътищата, където множество институции работят, но резултатите остават незадоволителни.

По думите му, ако ефективността се следи реално, ще се откроят и зоните с най-голям корупционен потенциал.

Хампарцумян смята, че борбата с корупцията не трябва да се води само чрез наказания, а чрез ограничаване на условията, които я правят възможна – чрез прозрачност, дигитализация и ясни процедури.

