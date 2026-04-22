Кристалина Георгиева: България печели от еврото, но Европа трябва да се събуди

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева оцени високо присъединяването на България към еврозоната и посочи страната като положителен пример в условията на глобална несигурност. В интервю за БТА след пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон тя очерта както ефектите за България, така и по-широките последици от конфликта в Близкия изток върху световната икономика. Според нея страната ни има реален шанс да превърне постигнатото в икономически растеж. В същото време Европа е изправена пред ключови решения, които ще определят бъдещето ѝ.

България и еврозоната - плавен преход с ясен ефект

Георгиева подчерта, че присъединяването към еврозоната е преминало без сътресения, въпреки опасенията преди това. Според нея страната е дала ясен сигнал за стабилност, който вече се отразява в повишен интерес от страна на инвеститорите.

Тя посочи, че следващата ключова задача е тази привлекателност да се превърне в реални инвестиции. Именно това ще определи дали ефектът от еврото ще бъде дългосрочен и устойчив.

Европейските средства и шансът за ускорено развитие

Според ръководителя на МВФ България трябва да използва по-ефективно средствата от ЕС, за да повиши стандарта на живот. Тя изрази увереност, че страната има капацитет да превърне тези ресурси в двигател на икономически растеж.

Георгиева препоръча да се продължи в тази посока, като се гарантира редовно усвояване на средствата и насочването им към стратегически приоритети.

Енергийният шок - правилни решения в труден момент

В условията на енергийната криза, предизвикана от конфликта в Близкия изток, България е предприела адекватни мерки. Подкрепата е насочена към гражданите и бизнеса, които имат най-голяма нужда.

Същевременно се наблюдава промяна в бюджетната политика - от краткосрочни към по-дългосрочни приоритети, което според Георгиева е правилният подход.

Спестяванията - неизползваният ресурс на България

Георгиева подчерта, че българите традиционно умеят да спестяват, което е сериозно предимство. Въпросът е тези средства да започнат да работят активно за икономиката.

Тя призова за развитие на капиталовия пазар и създаване на условия спестяванията да се превръщат в инвестиции в страната. Това би могло да ускори икономическото развитие и да намали зависимостта от външно финансиране.

Предприемачество и иновации - силният коз на страната

България се намира в добра позиция, но може да постигне повече, ако използва потенциала си за предприемачество и иновации. Георгиева даде пример с развитието на ИТ сектора като доказателство за възможностите на икономиката.

Тя изрази оптимизъм за бъдещето, като подчерта високия човешки капацитет както в България, така и в Европа.

Европа под натиск - скъпата енергия и рискът от инфлация

Кризата в Близкия изток е довела до сериозен дисбаланс - светът е загубил около 20 процента от доставките на петрол и газ. Това неминуемо води до повишаване на цените и натиск върху икономиките.

За Европа това означава по-скъпи горива и необходимост от мерки за ограничаване на търсенето, включително чрез енергийна ефективност.

Социалната защита - ключът към стабилност

Според Георгиева подкрепата трябва да бъде насочена към най-уязвимите, а не към всички. Тя даде България като пример за правилен подход при прилагането на такива мерки.

Неправилните решения, които увеличават търсенето при ограничено предлагане, могат да засилят инфлацията и да задълбочат кризата.

Лихви и финансов риск - опасност пред растежа

Един от основните рискове е възможното повишаване на лихвите от централните банки. Това би могло да забави икономическия растеж и да създаде допълнителни трудности.

Въпреки това Европа остава стабилна благодарение на силния банков сектор и координираните политики.

Големите реформи - пътят към конкурентоспособност

Георгиева очерта четири ключови реформи, необходими за бъдещето на Европа - обща правна рамка за бизнеса, интегриран капиталов пазар, свободно движение на работната сила и интеграция на енергийните системи.

Тези стъпки биха могли да повишат конкурентоспособността и да доближат Европа до икономическия модел на САЩ.

Защо Европа изостава от САЩ

Според анализа на МВФ причините са три - слаб капиталов пазар, по-ниска иновативност и по-малка готовност за поемане на риск. Част от европейските спестявания се насочват към САЩ, където работят за чужда икономика.

Това подчертава нуждата от структурни промени и по-динамична бизнес среда.

Светът след кризата - нова икономическа реалност

Георгиева очаква кризата да доведе до по-голям фокус върху енергийната ефективност и сигурност. Страните ще трябва да изграждат буфери, които да ги защитават при бъдещи шокове.

Светът става все по-нестабилен и многополюсен, което изисква нов подход към икономическата политика.

Урокът от кризите - по-силни икономики за по-голяма защита

Според ръководителя на МВФ страните не могат да предотвратят външните шокове, но могат да изградят по-устойчиви системи. Това включва стабилна парична политика, силни институции и по-добра координация.

Тя подчерта, че бъдещето принадлежи на икономики със висока производителност, растеж и способност да се адаптират.

