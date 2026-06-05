Метал от кухнята преобръща икономиката. Цената му излетя

Когато сервирате вечерята на семейството си, едва ли си давате сметка, че във вилиците и лъжиците се крие един от най-скъпите метали на нашето време - метал, който пренарежда икономики, разклаща пазари и стои в основата на индустриите, които движат света. Молибден.

Той е там - в блясъка на приборите, в гладката повърхност на тенджерата, в стоманата, която не ръждясва и не се предава. Скрит, но решаващ. Тих, но могъщ. Метал, който живее в дома ви, докато променя света отвън.

Какво представлява този странен, устойчив, почти митичен метал

Молибденът е метал със сребристо-сив цвят, твърд като характера на стар планинец и устойчив като камък, който векове е стоял под дъжд и огън. Той има една от най-високите точки на топене, познати на човека - над 2600 градуса.

Това не е просто физическо свойство. Молибденът не се огъва, не се топи, не се предава.

Затова присъства в самолетните двигатели, в рафинериите, в електрониката, в турбините, в реакторите, в стоманите, които държат мостове, кораби, небостъргачи. И в онези прибори, които всяка вечер подреждаме на масата си.

Откриването - история за любопитство, грешки и прозрение

Дълго време хората не са знаели, че работят с молибден. Минералът молибденит приличал на графит - черен, мазен, оставящ следа. Художници и занаятчии го използвали, без да подозират, че държат в ръцете си бъдещ индустриален гигант.

Едва през 1778 г. шведският химик Карл Вилхелм Шееле - онзи вечен търсач на нови елементи, доказва, че това не е графит, а нещо съвсем различно.

Три години по-късно Питър Якоб Хелм успява да изолира чистия метал. И така молибденът излиза от сенките на историята и влиза в науката.

Тайната история на молибдена - от ателиетата на художниците до фабриките на света

Преди да стане метал на индустрията, молибденът е бил метал на изкуството.

Минералът му е използван за оцветяване на порцелан, за черни и сиви пигменти, за рисунки върху керамика. Той е бил част от онзи стар свят, в който занаятчиите са смесвали минерали, без да знаят химия, но с интуицията на творци.

Така молибденът започва своя път - не в лаборатория, а в ръцете на художници, които са го използвали, без да подозират, че векове по-късно това ще бъде металът, който държи самолетите в небето и рафинериите в движение.

Добивът днес - геополитика, власт и зависимост

Днес молибденът е стратегически ресурс. Китай държи най-големите резерви и най-големия добив. Това му дава сила.

САЩ, Чили и Перу са следващите големи играчи, но никой не може да се сравни с китайския контрол върху пазара.

Всяко затягане на екологичните регулации в Китай, всяко ограничаване на износа, всяко забавяне в производството води до рязък скок на цените.

Европа и САЩ вече го определят като критичен метал. Не защото е рядък, а защото е незаменим.

Цените и защо молибденът поскъпва

През 2026 г. молибденът е сред най-бързо поскъпващите метали в света. Цената на молибденовия триоксид расте с над 14%, а на оксида - с над 7%. Това не е каприз на пазара. Това е симптом.

Търсенето расте - стоманодобивът, енергетиката, авиацията, нефтопреработката се разширяват.

Предлагането изостава - нови мини почти не се откриват, а старите изчерпват висококачествените залежи.

Геополитиката притиска пазара - Китай държи ключа.

Молибденът поскъпва, защото светът не може без него.

Къде е България в тази глобална картина

България няма значими находища на молибден. Ние не сме производител, а потребител. Нашата металургия, машиностроене, енергетика - всички те зависят от вносни сплави, в които молибденът е ключов компонент.

Това означава едно: всяко покачване на световните цени се усеща тук в цената на стоманата, в цената на оборудването, в цената на машините, в цената на домакинските съдове.

България е част от глобалната верига, но не държи нито един от лостовете. И затова е уязвима - както всички малки икономики, които зависят от големите играчи.

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