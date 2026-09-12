Нова супер здрава сплав променя бъдещето на металургията
Материалът издържа натиск над два гигапаскала и остава пластичен благодарение на необичайна вътрешна атомна архитектура
Следете всички новини, анализи и коментари за Металургия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Материалът издържа натиск над два гигапаскала и остава пластичен благодарение на необичайна вътрешна атомна архитектура
Той стои всяка вечер на масата ни, но движи света
Възможен е пробив за авиацията, енергетиката и медицината
Сред най-необичайните предмети са и ръждясала гривна и малка куха полусфера
Това предвижда подписаният днес нов браншови колективен трудов договор
Китай превърнаха редките метали отдавна в ценен ресурс, който дава уникалност на икономиката им
Легендарен пловдивски бизнесмен го закъса
Днес говорим за устойчиво развиваща се българска металургия
Голям успех е вдигането с 18% на минималната заплата в металургията, коментира Васил Яначков
Колективни договори и в други сектори очаква КТ "Подкрепа"
Делът на металургията в произведената промишлена продукция е 13% през 2017 г., като се отчита и ръст на заетите в сектора...
Сезират ЕК за решението да се изнася ток без добавката за зелена енергия Стагнираща европейска икономика, нестабилни нови пазари, срив в строителст...
30 мултимедийни курса и е-учебници вече са част обучението на студентите в Химикотехнологичния и металургичен университет. Те са резултат от приключил...
Кражбите на метали растат, рециклиращите компании готови за нови протести Масови уволнения заплашват служителите в металургичната индустрия и рецикли...
Европейският стоманодобив все още не е възстановен
Кърджали. Започва изграждането на новия цинков завод в Кърджали. На територията на бившия цинков завод в Кърджали стартира съвместна инспекция за ос...
Инвеститорът "Хармони" изгони директора, той заведе жалба в прокуратурата