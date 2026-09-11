Fibank с приз „Благодетел за иновативно образование" от DigitalKidZ
Fibank (Първа инвестиционна банка) получи признанието за „Благодетел за иновативно образование" по време на седмото издание на конференция DigitalKidZ...
Дейности по интереси на учениците ще бъдат финансирани с 25 млн. лв. от бюджета
В проектобюджета, който вчера прие правителството и ще бъде предложен на Народното събрание, са предвидени 25 милиона лева за дейности по интереси на...
Фандъкова: Младите и образованите хора са най-важният ресурс на страната
Спешно трябва да инвестираме в младите хора и в образованието, за да можем да се включим във водещите икономики. Това заяви кметът на София Йорданка Ф...
Деца проектират предпазни колани
Renault България даде старт на осмото издание на конкурса за детска рисунка „Пътят и аз" по глобалната програма на Renault „Безопасност и мобилност за...
Работи се за въвеждане на европейска студентска карта в Евросъюза до 2021 г.
„В Европейския съюз работим да има европейска студентска карта до 2021 г. Целта е всички студенти в Европа да имат дигитална идентичност. Това ще допр...
39 хил. учители няма да достигат у нас след 8 години
Снимка: БГНЕС архив
Специалисти с висше стават педагози чрез следдипломна квалификация
Специалисти, които имат висше образование и искат да придобият педагогическа способност, могат да го направят чрез следдипломна квалификация. Това каз...
Млади преподаватели ще участват в управлението на висшите училища
След приемането на мораториума над разкриването на нови висши учебни заведения да бъде изработена карта на мрежата на висшето образование в страната....
ВУСИ ще си сътрудничи с водещ световен производител на технологични интелигентни системи
Висшето училище по сигурност и икономика сключи споразумение за сътрудничество с Dahua Technology. Компанията е водещ световен производител на системи...
Девет милиона европейци са се възползвали от програмата Еразъм
„Програмата Еразъм е най-успешният проект на Европейския съюз в сферата на образованието и културата. Около 9 милиона европейски граждани, в това числ...
Учени от Варна с успешна разработка за ранно откриване на рак
Български учени разработват нова технология за ранно откриване на рак. В партньорство с изследователи от Белгия и Италия, инженерите от техническия у...
Просветният министър предлага мораториум за нови висши училища
Министърът на образованието Красимир Вълчев предлага мораториум върху разкриването на нови висши училища. "Едно предложение на съвета на ректорите, ко...
7 милиона лева ще осигурят Wi-Fi в още около 700 училища
В следващата или през по-следващата седмица ще бъде гласувано решение на Министерския съвет, с което ще бъдат отпуснати 7 милиона лева за осигуряванет...