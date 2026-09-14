Европа на кръстопът: Фон дер Лайен с ключова реч

Европейският парламент се събира на пленарна сесия в Страсбург от днес до четвъртък, а в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз.

Тя ще произнесе речта си на 16 септември, сряда, от 10:00 часа българско време. Това ще бъде втората ѝ реч за състоянието на Съюза в рамките на настоящия мандат.

Фон дер Лайен ще направи равносметка на работата на Комисията през изминалата година и ще представи основните законодателни инициативи, които предстоят.

Украйна, отбрана и новият световен ред

Очаква се председателката на ЕК да постави акцент върху европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украйна и ситуацията в Близкия изток.

Сред основните теми ще бъдат още стратегията на ЕС за адаптиране към променящия се световен ред, конкурентоспособността на европейската икономика, работните места и устойчивият просперитет.

В речта ще бъдат засегнати и борбата с климатичните промени, следващият дългосрочен бюджет на ЕС след 2027 г., демократичната устойчивост, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Съюза.

След речта евродепутатите ще оценят работата на Европейската комисия и плановете ѝ за следващата година, като представят и собствените си политически приоритети.

В дебата ще участва като почетен гост канадският премиер Марк Карни.

Нови правила за търговията с емисии

Сред важните теми в началото на сесията е търговията с емисии. Европейският парламент ще обсъди и гласува предложения за укрепване на механизмите срещу изместването на въглеродни емисии и за стабилизиране на пазара на въглеродни квоти.

Евродепутатите ще обсъдят и новия митнически кодекс на ЕС, който трябва да отговори на бързия растеж на онлайн търговията.

Предвиждат се по-строги правила за управлението на електронната търговия, както и създаването на нова митническа служба.

ЕС засилва фокуса върху отбраната

Сигурността и отбраната ще бъдат сред водещите теми в пленарната зала.

Евродепутатите, Европейската комисия и Ирландското председателство на Съвета на ЕС ще обсъдят ситуацията в Сеута и защитата на външните граници на Съюза, както и необходимостта от координиран европейски отговор.

Предстои и обсъждане на най-новите хибридни атаки, приписвани на Русия и нейни съюзници, срещу държави членки на ЕС. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас ще представи позицията си по темата.

Ще бъде обсъдена и ескалацията на военните действия в Близкия изток.

Паралелно с това парламентът ще разгледа нови мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа. Очаква се да бъде гласувано законодателство за ускоряване на инвестициите в отбраната и подобряване на способността на ЕС да реагира на заплахи за сигурността.

Климатични бедствия и защита на демокрацията

Горещите вълни, горските пожари и сушата също влизат в дневния ред. Евродепутатите ще обсъдят поуките от рекордния брой екстремни климатични явления през лятото на 2026 г. и готовността на ЕС да реагира при подобни ситуации.

Друга важна тема ще бъде защитата на европейската демокрация. Парламентът ще обсъди препоръки за укрепване на устойчивостта на ЕС срещу чуждестранна намеса и други заплахи.

Ще има и дебат по повод погребението на военния престъпник Ратко Младич и възхваляването на военните престъпления в Сърбия.

Повече подкрепа за Украйна и дебати за правата на човека

В сряда след речта на Урсула фон дер Лайен евродепутатите ще обсъдят засилването на подкрепата за Украйна.

Те ще изслушат и позицията на Европейския съвет по проектобюджета на ЕС за 2027 г., както и ще проведат спешни дебати по въпроси, свързани с правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

По част от тези теми ще бъдат проведени гласувания в четвъртък.

Социалните мрежи и младите хора

Сред останалите въпроси в дневния ред са опустошителните наводнения в Непал и влиянието на социалните мрежи върху младите хора.

Очаква се в четвъртък Европейският парламент да призове платформите да ограничат най-вредните си пристрастяващи практики, насочени към потребителите.

Евродепутатите ще представят и предложения за борба с трафика на наркотици във водите на Европа.

Марк Карни с реч пред Европейския парламент

Последният ден от пленарната сесия ще бъде белязан от изказването на канадския премиер Марк Карни пред Европейския парламент.

Той ще говори за отношенията между ЕС и Канада в момент на засилващо се геополитическо напрежение.

Очаква се Карни да постави акцент върху общите интереси в областта на сигурността и икономиката, включително войната на Русия срещу Украйна, хибридните атаки, чуждестранната намеса, все по-агресивната политика на Китай и отношенията със САЩ.