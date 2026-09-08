Свят

Путин в разговор с Тръмп. Русия няма агресивни намерения към Европа

Телефонният разговор е продължил един час

Путин в разговор с Тръмп. Русия няма агресивни намерения към Европа
08 сеп 26 | 19:07
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Божана Войнишка

Руският президент Владимир Путин е изложил пред американския си колега Доналд Тръмп виждането си за действията, които САЩ биха могли да предприемат за по-бързото прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков.

Телефонният разговор е продължил точно един час и е бил „конструктивен и изключително откровен“, заяви Ушаков. Путин е подчертал пред Тръмп, че Русия „няма абсолютно никакви агресивни планове спрямо Европа“, предаде БГНЕС.

Руският президент е представил и своя анализ на обстановката на бойното поле и на перспективите за постигане на поставените от Москва цели.

„Беше посочено и какво реално биха могли да направят американците за по-бързото прекратяване на военните действия“, каза Ушаков, без да разкрива подробности за обсъдените предложения.

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Автор Божана Войнишка

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